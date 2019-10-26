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Украинский нападающий Зозуля забил победный гол в Испании во втором матче подряд (видео)

10:16, 26 октября 2019
Футбол
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Роман Зозуля вновь забил головой / фото: albacetebalompie.es

Украинский нападающий Роман Зозуля забил победный гол за "Альбасете" в матче против лидера Сегунды (второго по силе испанского дивизиона) "Кадиса".

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На третьей добавленной ко второму тайму минуте Зозуля красивым ударом головой замкнул подачу с правого фланга. Этот гол стал единственным в матче - 1:0.

Зозуля забил свой третий гол в текущем сезоне. Также на счету форварда одна голевая передача.

Благодаря этой победе "Альбасете" поднялся на второе место в таблице Сегунды. У команды в активе 22 очка после 13 туров, а отставание от "Кадиса" составляет 9 очков.

Как сообщал УНИАН, в прошлом туре Зозуля своим голом также принес победу "Альбасете".

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Теги: #Роман Зозуля