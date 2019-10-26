Украинский нападающий Зозуля забил победный гол в Испании во втором матче подряд (видео)
Украинский нападающий Роман Зозуля забил победный гол за "Альбасете" в матче против лидера Сегунды (второго по силе испанского дивизиона) "Кадиса".
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На третьей добавленной ко второму тайму минуте Зозуля красивым ударом головой замкнул подачу с правого фланга. Этот гол стал единственным в матче - 1:0.
Зозуля забил свой третий гол в текущем сезоне. Также на счету форварда одна голевая передача.
Благодаря этой победе "Альбасете" поднялся на второе место в таблице Сегунды. У команды в активе 22 очка после 13 туров, а отставание от "Кадиса" составляет 9 очков.
Как сообщал УНИАН, в прошлом туре Зозуля своим голом также принес победу "Альбасете".