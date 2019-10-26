Невероятный рекорд: Лестер одержал самую крупную выездную победу в истории английского футбола (видео)

В десятом туре подопечные Брендана Роджерса на выезде забили девять голов в ворота "Саутгемптона".

В рамках десятого тура английской Премьер-лиги "Лестер" на выезде обыграл "Саутгемптон" со счетом 9:0.

Этот результат стал рекордным для английского футбола - впервые за 131 год существования чемпионата Англии одной из команд удалось одержать победу в выездном матче со столь крупным счетом.

Предыдущий рекорд принадлежал "Манчестер Юнайтед", который в 1999 году обыграл "Ноттингем Форрест" со счетом 8:1.

Читайте такжеЛиверпуль впервые в сезоне потерял очки, сыграв вничью в Манчестере (видео)

Кроме того, "Лестер" повторил рекордную победу в АПЛ (с 1992 года). В 1995 году "Манчестер Юнайтед" с таким же счетом разгромил "Ипсвич", но сделал это на своем поле.

Стоит отметить, что с 12-й минуты "Саутгемптон" играл в меньшинстве - был удален Райан Бертранд.

Лишь во второй раз в истории АПЛ сразу двум игрокам одной команды удалось оформить хет-трики в одном матче.

"Саутгемптон" - "Лестер" 0:9

Голы: Чилвелл, 10, Тилеманс, 17, Айосе Перес, 19, 39, 57, Варди, 45, 58, 90+4 (с пенальти), Мэддисон, 85.

Видео было опубликовано на официальном канале "Лестера" в YouTube.

Как сообщал УНИАН, ранее в текущем сезоне "Манчестер Сити" обыграл "Уотфорд" со счетом 8:0.