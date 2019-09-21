Восемь - ноль: Манчестер Сити устроил голевую феерию в матче АПЛ (видео)

В шестом туре английской Премьер-лиги "горожане" поиздевались над "Уотфордом", установив клубный рекорд.

"Манчестер Сити" одержал разгромную победу над "Уотфордом" в матче шестого тура чемпионата Англии.

"Горожане" забили сопернику восемь мячей, из них пять - уже в первые 18 минут матча.

Хет-триком у "Ман Сити" отметился Бернарду Силва.

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"Манчестер Сити" одержал самую крупную победу в истории клуба в АПЛ. Только дважды в АПЛ матчи заканчивались победой одной из команд с более крупным счетом (в 1995 году "МЮ" обыграл "Ипсвич" со счетом 9:0, а в 2009 году "Тоттенхэм" разгромил "Уиган" со счетом 9:1).

Украинец Александр Зинченко, напомним, не попал в заявку на матч.

"Манчестер Сити" набрал 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице УПЛ.

"Манчестер Сити" - "Уотфорд" - 8:0

Голы: Д. Силва, 1, Агуэро, 7 (с пенальти), Марез, 12, Б. Силва, 15, 48, 60, Отаменди, 18, Де Брюйне, 85

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер (Канселу, 54), Фернандиньо, Отаменди (Гарсия, 62), Менди (Анхелиньо, 46), Де Брюйне, Родри, Д. Сильва, Марез, Агуэро, Б. Силва

"Уотфорд": Фостер, Фемения, Доусон, Мариаппа, Холебас, Капу, Фулькье (Перейра, 33), Клеверли, Дукуре, Хьюз (Сарр, 59), Деулофеу (Грей, 77)

Как сообщал УНИАН, ранее "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов обыграл "Шахтер".