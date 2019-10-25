"На пути к возвращению": Зинченко озадачил фанатов фото из больницы

Украинец, судя по всему, перенес операцию в Барселоне.

Полузащитник сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко разместил в соцсети фото из больницы в Барселоне.

"На пути к возвращению", - подписал украинский футболист свой снимок на больничной койке.

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"Саня, что с тобой?", "Что за травма?", "Что случилось", - интересуются болельщики в Instagram.

В то же время Фернандиньо, Марлос и другие футболисты под фото пожелали Зинченко скорейшего восстановления.

Ранее "Манчестер Сити" сообщил, что украинец пропускал матч Лиги чемпионов против "Аталанты" из-за травмы колена. Однако дополнительной информации о степени серьезности травмы, операции и сроках восстановления Зинченко пока не было.

УНИАН ранее также сообщал о том, что футболист "Манчестер Сити" пошутил над Зинченко.