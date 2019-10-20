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Не пропускают больше месяца: Динамо продлило впечатляющую сухую серию

20:59, 20 октября 2019
Футбол
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Георгий Бущан защищал ворота Динамо в пяти последних матчах из семи / фото: ФК Динамо Киев

Подопечные Алексея Михайличенко сохранили свои ворота сухими в седьмом подряд официальном матче во всех турнирах. Сухая серия киевской команды составляет 664 минуты.

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В предыдущий раз динамовцы пропускали еще 15 сентября в матче УПЛ против "Десны" (1:2). С тех пор киевляне одержали шесть побед при одной ничьей с общим счетом 14:0.

Свой следующий матч "Динамо" проведет 24 октября. В рамках Лиги Европы киевляне дома будут играть с "Копенгагеном".

УНИАН ранее также сообщал о том, что лидер "Динамо" рассказал, когда команда выйдет на новый уровень.

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Теги: #Динамо