Не пропускают больше месяца: Динамо продлило впечатляющую сухую серию

Киевскому Динамо удалось сохранить свои ворота сухими в семи матчах подряд.

Киевское "Динамо" в одиннадцатом туре УПЛ обыграло "Александрию" (1:0) и продлило свою серию без пропущенных мячей.

Подопечные Алексея Михайличенко сохранили свои ворота сухими в седьмом подряд официальном матче во всех турнирах. Сухая серия киевской команды составляет 664 минуты.

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В предыдущий раз динамовцы пропускали еще 15 сентября в матче УПЛ против "Десны" (1:2). С тех пор киевляне одержали шесть побед при одной ничьей с общим счетом 14:0.

Свой следующий матч "Динамо" проведет 24 октября. В рамках Лиги Европы киевляне дома будут играть с "Копенгагеном".

УНИАН ранее также сообщал о том, что лидер "Динамо" рассказал, когда команда выйдет на новый уровень.