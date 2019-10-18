"Будет и трофей, и Лига чемпионов": лидер Динамо рассказал, когда команда выйдет на новый уровень

Виктор Цыганков считает, что команде надо дать время.

Полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков рассказал о ситуации в команде и ее перспективах на ближайшее будущее.

Игрока цитирует "Динамомания".

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"Действительно, неприятно каждый раз читать о себе и команде, что мы не стараемся, никто ничего не хочет. Но правда в том, что команда действительно старается.

На каждую тренировку мы приходим не в том настроении, чтобы просто побаловаться и не работать. За нас болеет много людей, мы в ответе за них и должны своей игрой показывать, что "Динамо" должно всегда бороться за трофеи и играть в Лиге чемпионов. Уверен, что каждый болельщик хочет этого, как и игроки", - заявил Цыганков.

Футболист сборной Украины также отметил, что болельщикам надо потерпеть:

"Много молодых игроков, команда меняется и поэтому нужно просто терпение и вера в футболистов и тренерский штаб. Мы хотим больше всех играть на высоком уровне и завоевывать трофеи. Надеюсь, болельщики немного потерпят. У нас все получится, и через пару лет у "Динамо" будет и трофей, и Лига чемпионов".

УНИАН ранее сообщал, что вратарь "Динамо" Бойко выбыл на длительный срок.