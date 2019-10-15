"Роналду пытался": тренер Португалии отметил стратегию сборной Украины и назвал ее главного героя
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал поражение от Украины (1:2) в квалификации Евро-2020.
Слова специалиста приводит Tribuna.com.
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"Вы сами видели, что было на поле, какой был счет после стартовых минут. Мы холодно начали, мы в какой-то степени холодная команда - про нас такое говорят в Португалии. После такого начала задвигались, начали создавать моменты.
И Криштиану пытался что-то сделать, пытались рисковать, были опасные угловые. Украина очень хорошо начала, быстро, и держала нас в напряжении весь матч", - заявил Сантуш.
Тренер отметил рисунок игры украинцев и выделил Андрея Ярмоленко:
"Иногда не хватало терпения, не дотягивали, а Украина этим воспользовалась. В концовке сбились на длинные передачи, пропала позиционная игра. Риск на финальных минутах нам также не помог.
Уровень формы сборной Украины нас не удивил. Сегодня у Украины была стратегия, которой они придерживались до самого конца. И не могу не отметить Ярмоленко".
Украина досрочно выиграла группу B и вышла на Евро-2020, а Португалия в следующем туре сыграет с Литвой. Команда Сантуша всего на один пункт опережает Сербию.
УНИАН ранее сообщал, что Шевченко сравнил игроков сборной Украины со львами.