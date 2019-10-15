"Свое обещание держу": Шевченко сравнил футболистов сборной Украины со львами

Тренер отметил, что не подвел болельщиков.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу над Португалией (2:1), которая позволила команде выиграть отборочную группу и досрочно выйти на Евро-2020.

Специалист делился эмоциями в эфире телеканала "Футбол 1".

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"В первую очередь, я свое обещание держу. Поздравляю всю Украину. Пообещал, что команда преодолеет квалификацию - мы прошли и поедем на Евро. Честно скажу, тяжело говорить, потому что столько эмоций было отдано на этом матче. Благодарен Киеву и всей Украине за такую поддержку. Думаю, что команда выстояла последние 15 минут только благодаря такой поддержке наших трибун", - отметил Шевченко.

"Мы знали, где будут свободные зоны, поэтому поставили Марлоса немного впереди. Для Ярмоленко и Яремчука сразу же открылись зоны, поэтому два гола пришли.

Была очень уверенная игра в обороне в первом тайме. Очень хорошо перемещалась средняя линия, мы играли компактно. Практически ничего не давали сделать, кроме стандартов".

Тренер подчеркнул, что игроки загорелись его идеями еще несколько лет назад:

"Хочу поблагодарить команду. Я сегодня увидел 11 львов, которые бились до конца. Благодарен им, потому что было нелегко. Три года назад мы пришли и поменяли кардинально все. Им понравилась идея, они влюбились в нее. Мы продолжаем это делать".

Украинцы заключительный матч квалификации проведут 17 ноября против Сербии на выезде, но эта игра уже не будет иметь турнирного значения для подопечных Шевченко.

Сборная Украины впервые в истории напрямую вышла на чемпионат Европы.

УНИАН ранее сообщал о всех результатах квалификации Евро-2020 14 октября.