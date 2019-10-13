Украина - Португалия: где смотреть матч отбора на Евро-2020

Сборная Украины проведет последний домашний матч в квалификации на чемпионат Европы.

В рамках отбора на Евро-2020 14 октября сборная Украины проведет матч против сборной Португалии. Встреча пройдет на НСК "Олимпийский" в Киеве.

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УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Украина - Португалия.

Начало встречи - в 21.45.

В прямом эфире транслировать встречу украинской и португальской сборных будут ТРК "Украина" и телеканал "Футбол 1".

Напомним, сборной Украины в матче против Португалии хватит ничьей, чтобы досрочно гарантировать себе выход на Евро-2020. Команда Андрея Шевченко за два тура до конца квалификации опережает Португалию на пять очков.

УНИАН ранее сообщал о том, что Украина обыграла Литву в Харькове.