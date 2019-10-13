Украина - Португалия: где смотреть матч отбора на Евро-2020
В рамках отбора на Евро-2020 14 октября сборная Украины проведет матч против сборной Португалии. Встреча пройдет на НСК "Олимпийский" в Киеве.
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УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Украина - Португалия.
Начало встречи - в 21.45.
В прямом эфире транслировать встречу украинской и португальской сборных будут ТРК "Украина" и телеканал "Футбол 1".
Напомним, сборной Украины в матче против Португалии хватит ничьей, чтобы досрочно гарантировать себе выход на Евро-2020. Команда Андрея Шевченко за два тура до конца квалификации опережает Португалию на пять очков.
УНИАН ранее сообщал о том, что Украина обыграла Литву в Харькове.