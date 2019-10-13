цей матеріал доступний українською

Украина - Португалия: где смотреть матч отбора на Евро-2020

19:03, 13 октября 2019
Футбол
126 0
Украина может досрочно выйти на Евро-2020 / REUTERS

В рамках отбора на Евро-2020 14 октября сборная Украины проведет матч против сборной Португалии. Встреча пройдет на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Читайте такжеУкраина - Португалия: прогноз букмекеров на матч отбора на Евро-2020

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Украина - Португалия.

Начало встречи - в 21.45.

В прямом эфире транслировать встречу украинской и португальской сборных будут ТРК "Украина" и телеканал "Футбол 1".

Напомним, сборной Украины в матче против Португалии хватит ничьей, чтобы досрочно гарантировать себе выход на Евро-2020. Команда Андрея Шевченко за два тура до конца квалификации опережает Португалию на пять очков.

УНИАН ранее сообщал о том, что Украина обыграла Литву в Харькове.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Борьба Украины за путевку на Евро-2020
Теги: #Португалия#сборная Украины#Евро-2020