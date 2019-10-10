Сборная Бельгии первой оформила путевку на Евро-2020

Сборная Бельгии вышла на чемпионат Европы за три тура до финиша квалификации.

Сборная Бельгии стала первой командой, которой удалось квалифицироваться на чемпионат Европы-2020.

В матче седьмого тура отборочного этапа бельгийцы разгромили сборную Сан-Марино (9:0) и одержали свою седьмую победу в семи матчах.

Набрав 21 очко, сборная Бельгии опережает сборную Кипра, которая идет третьей в группе I, на 11 очков. Таким образом, бельгийцы уже точно не опустятся ниже второго места (у России, которая располагается на второй строчке - 18 очков).

Стоит отметить впечатляющую разницу забитых и пропущенных мячей у сборной Бельгии - 28-1.

Напомним, на Евро-2020, который пройдет в двенадцати странах, выступят 24 сборные.

УНИАН ранее опубликовал расписание матчей седьмого тура Евро-2020.