Сборная Бельгии первой оформила путевку на Евро-2020
23:47, 10 октября 2019Футбол
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Сборная Бельгии вышла на чемпионат Европы за три тура до финиша квалификации.
Сборная Бельгии / REUTERS
Сборная Бельгии стала первой командой, которой удалось квалифицироваться на чемпионат Европы-2020.
В матче седьмого тура отборочного этапа бельгийцы разгромили сборную Сан-Марино (9:0) и одержали свою седьмую победу в семи матчах.
Набрав 21 очко, сборная Бельгии опережает сборную Кипра, которая идет третьей в группе I, на 11 очков. Таким образом, бельгийцы уже точно не опустятся ниже второго места (у России, которая располагается на второй строчке - 18 очков).
Стоит отметить впечатляющую разницу забитых и пропущенных мячей у сборной Бельгии - 28-1.
Напомним, на Евро-2020, который пройдет в двенадцати странах, выступят 24 сборные.
УНИАН ранее опубликовал расписание матчей седьмого тура Евро-2020.
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