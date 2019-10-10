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Молодежная сборная Украины потерпела второе поражение в отборе на Евро-2021

22:38, 10 октября 2019
Футбол
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Украина разгромно проиграла Румынии / фото: УАФ

На выезде подопечные Руслана Ротаня проиграли сборной Румынии.

Свои моменты украинцы не реализовали, а пропустили трижды. Стоит отметить, что с 85-й минуты "желто-синие" играли в большинстве и при этом пропустили третий мяч.

Для украинской сборной это поражение стало вторым в трех матчах отбора при одной победе. В таблице группы Н Украина занимает четвертое место из шести команд.

Румыния U-21 - Украина U-21 - 3:0

Голы: Моруцан (75), Петре (80, 94)

Украина U-21: Билык, Попов, Дубинчак, Быков, Милованов, Чех (Алибеков, 78), Леднев (Мудрик, 71), Шапаренко, Топалов (Цитаишвили, 59), Чеберко, Русин (Супряга, 71)

В следующем матче отбора 15 ноября Украина дома сыграет против Дании.

Как сообщал УНИАН, в предыдущем матче молодежная сборная Украины обыграла Мальту.

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Теги: #молодежная сборная Украины по футболу