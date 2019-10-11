"Должны выходить на Евро": Маркевич дал прогноз на матчи сборной Украины против Литвы и Португалии

Известный украинский тренер считает, что сборная сможет добиться положительного результата и оформить путевку на Евро-2020.

Украинский тренер Мирон Маркевич выразил мнение, что сборная Украины сможет выйти на Евро-2020 по итогам матчей против Литвы и Португалии.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Украина - Литва.

По мнению Маркевича, сборная Украины сможет обыграть Литву и не уступить Португалии:

"Сборная Украины однозначно должна решить задачу выхода в финальную часть Евро. Сине-желтые на голову выше сборной Литвы. Не в обиду литовцам, но эту команду украинцы должны обыгрывать при любых раскладах. И мне почему-то кажется, что подопечные Андрея Шевченко не проиграют португальцам", - сказал Маркевич в интервью сайту zbirna.com.

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Маркевич считает, что на матч против Литвы Шевченко выставит оптимальный состав и не будет беречь игроков ради поединка против Португалии:

"Нужно исключить все риски. О сборной Португалии надо думать после 11 октября. Но опять же, не побоюсь предположить, что ниже второго места, которое тоже дает путевку на Евро, "сине-желтые" уже не опустятся".

Матч Украина - Литва пройдет 11 октября, а против сборной Португалии подопечные Шевченко сыграют 14 октября.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Шевченко рассказал о настрое сборной Украины на матч против Литвы.