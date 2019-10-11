Украина - Литва - 2:0: онлайн матча отбора на Евро-2020

Украинцы проводили один из ключевых поединков квалификации.

Сборная Украины 11 октября в Харькове на ОСК "Металлист" провела шестой матч в рамках квалификации на Евро-2020 против Литвы.

УНИАН вел онлайн-трансляцию матча Украина - Литва.

Евро-2020, квалификация, 7-й тур

Украина - Литва - 2:0

Голы: Малиновский, 29, 58

Украина: Пятов, Соболь, Матвиенко, Кривцов, Болбат, Степаненко (Сидорчук, 73), Малиновский, Зинченко, Марлос (Коноплянка, 59), Ярмоленко (Цыганков, 65), Мораес

Литва: Черняускас, Климавичюс, Гирдвайнис, Жулпа, Голубицкас (Ласицкас, 73), Новиковас, Миколюнас, Вербицкас, Андрюшкявичюс (Шимкус, 62), Воробьев, Лаукжемис (Матулявичюс, 77)

Онлайн-трансляция матча

90+3 - Финальный свисток! Украина обыграла Литву со счетом 2:0.

90 - Три минуты остается доиграть командам.

87 - Коноплянка ворвался в штрафную, прошел соперника и бил в ближний, но удар не получился - мяч сорвался с ноги.

83 - Пятов впервые в этом матче по-настоящему вступает в игру. Отразил удар с острого угла голкипера.

79 - Момент! Зинченко мог забивать после паса Соболя, но хавбек из центра штрафной не попал в створ.

77 - Последняя замена у Литвы. Матулявичюс поменял Лаукжемиса.

75 - Украина продолжает владеть инициативой. Никаких шансов у Литвы, чтобы попытаться отыграться сегодня.

73 - Ласицкас поменял Голубицкаса у Литвы, а Сидорчук вышел вместо Степаненко у Украины.

70 - Цыганков не сумел подстроиться под не самый удачный прострел и направил мяч в руки голкиперу.

68 - Штрафной на левом фланге заработали украинцы. Малиновский подал, но пробить никому не удалось и затем хозяева нарушил правила.

65 - Шевченко снимает с игры еще одного лидера. Вместо Ярмоленко вышел Цыганков.

64 - Мораес пробил из-за пределов штрафной - неточно.

62 - Замена у Литвы. Андрюшкявичюс получил травму, его заменил Шимкус.

59 - Первая замена от Шевченко. Вместо Марлоса будет играть Коноплянка.

58 - ГОООООООООЛ! 2:0! Малиновский забивает прямым ударом со штрафного! Дубль полузащитника!

57 - И еще одна карточка. Теперь Жулпа предупрежден за грубый фол. Перспективный штрафной для Украины.

55 - А следом у Украины Степаненко получил "горчичник".

54 - Первая желтая карточка в матче. Новиковас получает ее за фол на Зинченко.

49 - Мораес рвался на ударную позицию и нарушил правила. Второй тайм также начинается с доминирования сборной Украины.

46 - Начался второй тайм!

45+2 - Первый тайм завершен! Украина впереди - 1:0.

45 - Не лучшее завершение от Мораеса - в соперника попал мяч, хотя позиция была довольно перспективной.

41 - Марлос со штрафного забросил мяч на Ярмоленко, но тот не сумел как следует обработать мяч и затем сфолил.

38 - Продолжает Украина доминировать на поле. Пытаются разыгрывать до верного хозяева и моментами слишком мельчат у штрафной соперника.

33 - Перекладина спасает Литву! Отличная атака от Украины, Ярмоленко убрал под левую и пробил, но чуть-чуть не повезло.

32 - Гости заработали угловой, но пробить после навеса не удалось.

29 - ГОООООООЛ! Украина выходит вперед - 1:0! Малиновский отдал на Мораеса, тот вернул мяч пяткой, и Руслан уже из пределов штрафной переиграл голкипера.

26 - После заблокированного удара Мораеса мяч отлетел к Ярмоленко, Андрей бил в касание из-за пределов штрафной - рядом со штангой!

23 - 68% игрового времени к середине тайма владеет мячом сборная Украины.

19 - Литва выбралась в атаку, заработала угловой и даже завершила его неточным ударом - опасным его назвать сложно.

17 - Долго контролировали мяч украинцы, но это ни к чему не привело. Фолом в атаке завершилось владение.

13 - Ярмоленко классно пяткой отдал на Болбата, но прострел правого защитника не прошел.

12 - Классная атака была у Украины, но у Зинченко не получился удар из пределов штрафной.

10 - Солидное преимущество у нашей сборной на старте матча. Пятов пока не то что без работы, а может спокойно выпить кофе.

8 - Штанга! Степаненко с пяти метров пробивал головой после навеса с углового и пытался направить мяч в ближний угол, но попал в каркас.

7 - Малиновский получил от соперника рукой по лицу, лежит на газоне украинец. Арбитр этот эпизод, похоже, не видел.

5 - Марлос принял мяч перед штрафной и, находясь в окружении нескольких соперников, нанес удар - выше ворот.

3 - Украинцы сразу забрали мяч себе и уже провели первую опасную атаку - после подачи слева от Соболя Мораес бил головой, но мяч пролетел чуть выше цели.

1 - Матч начался!

Прозвучали национальные гимны. Гимн Украины исполнил DZIDZIO.

Андрей Ярмоленко на разминке

Интересно, что сборная Литвы - первая команда, против которой Украина сыграет уже в десятый раз.

Состав и расстановка нашей сборной

Игроки украинской сборной перед матчем - в отличном настроении

Сборная Украины будет играть в желтой форме, литовцы - в красном.

Перед матчем Андрей Шевченко сказал, что у него только одно предчувствие, и это - "победа".

Тренировка накануне.

Безвыигрышная серия сборной Литвы на данный момент насчитывает четырнадцать матчей. В группе B у команды последнее место и одно очко в активе. В сентябре дома литовцы уступили украинцам со счетом 0:3, а следом команда была разбита португальцами - 1:5.

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Украинцы в пяти матчах сумели набрать 13 очков и уверенно возглавляют группу В. В сентябре украинцы "не заметили" литовцев (3:0), а также провели товарищескую игру с Нигерией - 2:2.

Андрей Шевченко не избежал кадровых потерь. Вратарь Денис Бойко и защитник Никита Бурда из "Динамо" находятся в лазарете. Победа над литовцами значительно приблизит украинцев к досрочному выходу на Евро-2020.

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