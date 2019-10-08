"Предложения рассматривать не буду": Шевченко не покинет сборную Украины до завершения контракта

Специалист подчеркнул, что не вел переговоры с "Миланом".

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко опроверг слухи о возможном назначении на пост наставника "Милана".

Тренера цитирует пресс-служба УАФ.

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"Во-первых, я хочу сказать, что я никаких переговоров не вел ни с кем и не планирую этого делать в ближайшем будущем. Ведь я имею контракт с УАФ до лета следующего года и собираюсь довести этот проект до конца.

По публикации в Gazzetta Dello Sport по поводу моей встречи с Паоло Мальдини, хочу объяснить, что я на самом деле присутствовал на игре "Аталанта" – "Шахтер" в Милане и действительно после игры мы пошли в ресторан с друзьями.

У меня недавно был день рождения, я пригласил тех, кто был в это время в Милане, это и Мальдини, и Дида, и Тассотти, и еще несколько моих бывших партнеров. Никаких предложений я не получал, и более того, я ни одно предложение не буду рассматривать", - отметил Шевченко.

Ранее в СМИ появилась информация, что руководство "Милана" начало переговоры с украинцем, а назначение может состояться в ближайшее время.

"Россонери" сегодня, 8 октября, отправили в отставку тренерский штаб Марко Джампаоло.

Сборная Украины следующий матч проведет 11 октября в Харькове. 14-го во Львове национальная команда встретится с Португалией.

УНИАН ранее публиковал видео, как сборная Украины готовится к матчу с Литвой.