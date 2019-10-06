Милевский отдал голевой пас пяткой в матче чемпионата Беларуси (видео)

Украинский нападающий помог своей команде одержать победу.

Украинский нападающий Артем Милевский отметился эффектной голевой передачей за "Динамо-Брест" в матче чемпионата Беларуси против "Немана".

На 80-й минуте Милевский в штрафной соперника отдал пас пяткой на Павла Савицкого, который отправил мяч в сетку. Этот гол принес брестскому "Динамо" минимальную победу (1:0).

В чемпионате Беларуси на счету Милевского 3 гола и 7 голевых передач в 22 матчах.

"Динамо-Брест" после 24 матчей возглавляет турнирную таблицу чемпионата Беларуси.

Как сообщал УНИАН, ранее Милевский объяснил, почему хочет вернуться в сборную Украины.