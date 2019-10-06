Милевский отдал голевой пас пяткой в матче чемпионата Беларуси (видео)
13:59, 06 октября 2019Футбол
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Украинский нападающий помог своей команде одержать победу.
Артем Милевский отдал голевой пас на Павла Савицкого / фото: twitter.com/dynamobrest
Украинский нападающий Артем Милевский отметился эффектной голевой передачей за "Динамо-Брест" в матче чемпионата Беларуси против "Немана".
На 80-й минуте Милевский в штрафной соперника отдал пас пяткой на Павла Савицкого, который отправил мяч в сетку. Этот гол принес брестскому "Динамо" минимальную победу (1:0).
В чемпионате Беларуси на счету Милевского 3 гола и 7 голевых передач в 22 матчах.
"Динамо-Брест" после 24 матчей возглавляет турнирную таблицу чемпионата Беларуси.
Как сообщал УНИАН, ранее Милевский объяснил, почему хочет вернуться в сборную Украины.
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