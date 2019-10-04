Дрон с флагом непризнанной республики остановил матч Лиги Европы в Люксембурге (фото, видео)
В Люксембурге временно был остановлен матч группового этапа Лиги Европы между местным "Дюделанжем" и азербайджанским "Карабахом".
Гости вели в счете 2:0 в первом тайме, когда над полем стадиона появился дрон, к которому был прикреплен флаг Нагорного Карабаха - непризнанной республики в составе Азербайджана, которая считается частью страны, но на самом деле является независимым армянским анклавом в последние несколько десятилетий.
Арбитр прервал игру почти на полчаса. Футболисты пытались сбить беспилотник мячом.
Europa League game F91 vs Qarabag suspended after a drone with Political message flew over the players.... pic.twitter.com/Igr07SOhbs— 'Tobi (@AlhajiSpartan) 3 октября 2019 г.
В итоге "Карабах" сумел победить со счетом 4:1. Азербайджанский клуб в прошлом представлял город Агдам в Нагорном Карабахе, но в 1993 году он переехал в Баку.
УНАН ранее сообщал, что Михайличенко объяснил, почему Динамо "потеряло два очка".