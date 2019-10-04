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Дрон с флагом непризнанной республики остановил матч Лиги Европы в Люксембурге (фото, видео)

13:21, 04 октября 2019
Футбол
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Игра была остановлена почти на полчаса / фото: uefa.com

Гости вели в счете 2:0 в первом тайме, когда над полем стадиона появился дрон, к которому был прикреплен флаг Нагорного Карабаха - непризнанной республики в составе Азербайджана, которая считается частью страны, но на самом деле является независимым армянским анклавом в последние несколько десятилетий.

Арбитр прервал игру почти на полчаса. Футболисты пытались сбить беспилотник мячом. 

В итоге "Карабах" сумел победить со счетом 4:1. Азербайджанский клуб в прошлом представлял город Агдам в Нагорном Карабахе, но в 1993 году он переехал в Баку.

УНАН ранее сообщал, что Михайличенко объяснил, почему Динамо "потеряло два очка".

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Теги: #футбол#Лига Европы