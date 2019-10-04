Лига Европы: Михайличенко объяснил, почему Динамо "потеряло два очка"

Главный тренер киевского клуба прокомментировал ничью в матче против "Лугано".

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко прокомментировал ничью в матче второго тура группового этапа Лиги Европы против "Лугано" (0:0).

Слова Михайличенко приводит dynamo.kiev.ua.

"Мне все-таки кажется, что мы потеряли два очка. Хотя, возможно, у противника другая точка зрения. Мы не показали в атаке все то, что могли. На это есть определенные причины. Сегодня было достаточно много брака в довольно простых ситуациях. Немного не хватило силенок", - сказал главный тренер киевлян.

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Михайличенко рассказал, чего "Динамо" не хватило в атаке:

"Не хватило качества. А качество - это подготовленные передачи, завершение комбинаций, подготовленные удары. В первом тайме мы слишком часто развивали свои атаки через центр, наделали там массу ошибок, что приводило к контратакам соперника. Силенок, повторюсь, не хватило, а от этого зависит правильность решений в эпизодах. Команда старалась до конца играть в свой футбол, двигалась, почти весь второй тайм провела на половине поля соперника, но этого мало. Надо больше угрожать воротам соперника, больше создавать моментов, чтобы их реализовывать".

Михайличенко отметил, что "Лугано" не удивил "Динамо", но тем не менее его подопечные все равно "допустили несколько оплошностей" при стандартах, что "могло стоить пропущенного мяча".

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