Барселона - Интер - 2:1: онлайн матча Лиги чемпионов

В столице Каталонии прошел центральный матч игрового дня ЛЧ.

2 октября на стадионе "Камп Ноу" в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов встречались "Барселона" и "Интер".

УНИАН вел онлайн-трансляцию матча "Барселона" - "Интер".

Лига чемпионов, групповой этап, 2-й тур

Барселона - Интер - 2:1

Голы: Суарес, 58, 84 - Мартинес, 3

Барселона: тер Штеген, Лангле, Семеду, Пике, Серджи Роберто, де Йонг, Артур, Бускетс (Видаль, 53), Месси, Гризманн (Дембеле, 66), Суарес

Интер: Ханданович, Шкриньяр, Годин, де Врей, Асамоа, Барелла, Сенси (Политано, 79), Кандрева (Д'Амброзио, 71), Брозович, Санчес (Гальярдини, 66), Мартинес

Онлайн-трансляция матча

90+3 - Финальный свисток! "Барселона" одержала победу!

90+2 - Не получается у "Интера" организовать что-либо опасное.

89 - Еще один могла забивать "Барса", но Месси после передачи Дембеле пробил слабо и по центру.

84 - ГООООЛ! "Барселона" выходит вперед - 2:1! Месси после великолепного прохода отдал на Суареса, тот пробросил мяч в штрафную и из ее центра переиграл Хандановича.

82 - Конте получил желтую карточку! Весь матч говорил-говорил, и вот договорился.

79 - Вместо Сенси у гостей на поле вышел Политано.

78 - Был шанс у "Интера", но Мартинесу было сложно попасть в оставленные тер Штегеном ворота с острого угла. Голкипер все же прикрывал угол.

77 - Санчес умудрился заработать "горчичник", уже сидя на скамейке запасных. Сказал что-то лишнее.

76 - Видаль схлопотал желтую карточку.

75 - Ничья табло за 15 минут до окончания основного времени матча. Преимущество у "Барселоны".

71 - Д'Амброзио появился на поле вместо Кандревы.

70 - И еще один неточный удар от Дембеле. На этот раз куда более неточный.

68 - Дембеле взял игру на себя. Пробил сильно, но над перекладиной.

66 - Замена у "Барселоны". Дембеле вместо Гризманна. И у "Интера" следом также состоялась замена - Гальярдини поменял Санчеса.

62 - Гризманн мог забивать! После паса Месси с острого угла бил француз, но попал в сетку с внешней стороны ворот.

60 - Суарес упал в штрафной "Интера", но арбитр зафиксировал у уругвайца офсайд.

58 - ГООООЛ! "Барселона" сравнивает счет - 1:1! Прекрасный гол забил Суарес - положил корпус и почти с линии штрафной пробил точно в угол.

56 - До удара Бареллы дошла атака "Интера", но он получился слабым и в соперника.

53 - Первая замена у "Барселоны". Видаль вышел вместо Бускетса.

52 - Серджи Роберто получил желтую карточку.

51 - Хозяева заработали штрафной, но Месси попал в стенку.

49 - "Барселона" контролирует мяч на старте второго тайма, но "Интер" довольно спокойно обороняется.

46 - Второй тайм! Матч продолжается!

45+1 - Первый тайм завершен! "Интер" впереди благодаря голу Лаутаро Мартинеса.

45 - Опасно! Артур ворвался в штрафную, но нанес удар чуть выше цели.

44 - Месси с очень дальней дистанции пробил со штрафного. В створ аргентинец попал, но такой удар - не проблема для Хандановича.

43 - Сенси подал на Санчеса, но тот головой пробил неудачно.

41 - Слабый дальний удар от Суареса. Мяч прикатился к вратарю.

40 - Еще одна хорошая атака от "Интера". Но Сенси завершил ее неточным ударом.

38 - Тер Штеген! Спасает "Барсу" голкипер после удара головой от Мартинеса.

37 - Скомина сделал устное предупреждение Конте, который слишком активно выражал свое недовольство у бровкию.

35 - Месси навесил со штрафного прямо в руки Хандановичу.

33 - Опасно у ворот "Барсы"! Санчес отдал назад под удар Бареллы, но Семеду бросился под мяч и перевел его на угловой.

32 - "Барселона" владеет преимуществом, но не получается создать остроту у каталонцев в последние минуты.

27 - Отменен гол "Интера". Кандрева был в положении вне игры перед тем, как прорваться к воротам и пробить тер Штегена.

25 - Месси первым касанием пробил из-за пределов штрафной - по центру полетел мяч, Ханданович на месте.

22 - Пике получил "горчичник" за жесткий подкат.

21 - "Интер" шикарно вышел из-под прессинга соперника, но атаку гостей "запорол" Кандрева, который навесил в руки тер Штегену.

19 - Неплохим ударом Бускетса завершилась атака каталонцев, но - выше.

16 - Опасно было у ворот "Барселоны", но Мартинес не реализовал момент, слишком далеко отпустив мяч при обыгрыше голкипера, а следом еще и офсайд был зафиксирован (ошибочно, кстати).

15 - Гризманн пробивает головой после навеса Роберто - чуть выше перекладины пролетел мяч. Пока лучший момент у хозяев.

11 - Не удается пока "Барсе" проникать в штрафную соперника. "Интер" уверенно защищает свои владения.

9 - Еще одна желтая карточка. "Барса" потеряла мяч, и Гризманн снес Бареллу.

6 - Барелла получает желтую карточку за фол в центре поля на Бускетсе.

3 - ГООООЛ! "Интер" открывает счет в матче! Мартинес после паса Санчеса ворвался в штрафную и в борьбе с Лангле точно пробил в дальний угол.

2 - Уже есть первый удар по воротам, но Ханданович спокойно среагировал на попытку от Гризманна.

1 - Матч начался!

Гимн Лиги чемпионов уже прозвучал, вот-вот начнется матч.

Фото с разминки команд:

Видео и фото из раздевалок команд на "Камп Ноу".

У "Интера" Лукаку не будет играть сегодня, а у Месси все же успел восстановиться и выйдет на поле с первых минут.

"Барселона" и "Интер" в Лиге чемпионов играли друг против друга восемь раз: у каталонцев в активе 4 победы, у миланцев - одна, еще три поединка завершились вничью,

Лидер "Барселоны" Лионель Месси, возможно, не успеет восстановиться к матчу и выйти на поле.

Перед матчем ЛЧ "Барселона" обыграла в чемпионате Испании "Хетафе" (2:0), а "Интер" в Серии А выиграл у "Сампдории" (3:1).

Фото с предматчевых тренировок команд:

В первом туре группового этапа ЛЧ "Барселона" на выезде сыграла вничью с дортмундской "Боруссией" (0:0). "Интеру" также не удалось стартовать с победы - "нерадзурри" дома едва не проиграли чешской "Славии" (1:1).

По мнению букмекеров, "Барселона" является фаворитом домашнего матча. На победу каталонцев дается коэффициент 1,58, на ничью - 4,30, а на победу "Интера" - 5,80.