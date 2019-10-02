Барселона - Интер - 2:1: онлайн матча Лиги чемпионов
2 октября на стадионе "Камп Ноу" в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов встречались "Барселона" и "Интер".
УНИАН вел онлайн-трансляцию матча "Барселона" - "Интер".
Лига чемпионов, групповой этап, 2-й тур
Барселона - Интер - 2:1
Голы: Суарес, 58, 84 - Мартинес, 3
Барселона: тер Штеген, Лангле, Семеду, Пике, Серджи Роберто, де Йонг, Артур, Бускетс (Видаль, 53), Месси, Гризманн (Дембеле, 66), Суарес
Интер: Ханданович, Шкриньяр, Годин, де Врей, Асамоа, Барелла, Сенси (Политано, 79), Кандрева (Д'Амброзио, 71), Брозович, Санчес (Гальярдини, 66), Мартинес
Онлайн-трансляция матча
90+3 - Финальный свисток! "Барселона" одержала победу!
90+2 - Не получается у "Интера" организовать что-либо опасное.
89 - Еще один могла забивать "Барса", но Месси после передачи Дембеле пробил слабо и по центру.
84 - ГООООЛ! "Барселона" выходит вперед - 2:1! Месси после великолепного прохода отдал на Суареса, тот пробросил мяч в штрафную и из ее центра переиграл Хандановича.
82 - Конте получил желтую карточку! Весь матч говорил-говорил, и вот договорился.
79 - Вместо Сенси у гостей на поле вышел Политано.
78 - Был шанс у "Интера", но Мартинесу было сложно попасть в оставленные тер Штегеном ворота с острого угла. Голкипер все же прикрывал угол.
77 - Санчес умудрился заработать "горчичник", уже сидя на скамейке запасных. Сказал что-то лишнее.
76 - Видаль схлопотал желтую карточку.
75 - Ничья табло за 15 минут до окончания основного времени матча. Преимущество у "Барселоны".
71 - Д'Амброзио появился на поле вместо Кандревы.
70 - И еще один неточный удар от Дембеле. На этот раз куда более неточный.
68 - Дембеле взял игру на себя. Пробил сильно, но над перекладиной.
66 - Замена у "Барселоны". Дембеле вместо Гризманна. И у "Интера" следом также состоялась замена - Гальярдини поменял Санчеса.
62 - Гризманн мог забивать! После паса Месси с острого угла бил француз, но попал в сетку с внешней стороны ворот.
60 - Суарес упал в штрафной "Интера", но арбитр зафиксировал у уругвайца офсайд.
58 - ГООООЛ! "Барселона" сравнивает счет - 1:1! Прекрасный гол забил Суарес - положил корпус и почти с линии штрафной пробил точно в угол.
56 - До удара Бареллы дошла атака "Интера", но он получился слабым и в соперника.
53 - Первая замена у "Барселоны". Видаль вышел вместо Бускетса.
52 - Серджи Роберто получил желтую карточку.
51 - Хозяева заработали штрафной, но Месси попал в стенку.
49 - "Барселона" контролирует мяч на старте второго тайма, но "Интер" довольно спокойно обороняется.
46 - Второй тайм! Матч продолжается!
45+1 - Первый тайм завершен! "Интер" впереди благодаря голу Лаутаро Мартинеса.
45 - Опасно! Артур ворвался в штрафную, но нанес удар чуть выше цели.
44 - Месси с очень дальней дистанции пробил со штрафного. В створ аргентинец попал, но такой удар - не проблема для Хандановича.
43 - Сенси подал на Санчеса, но тот головой пробил неудачно.
41 - Слабый дальний удар от Суареса. Мяч прикатился к вратарю.
40 - Еще одна хорошая атака от "Интера". Но Сенси завершил ее неточным ударом.
38 - Тер Штеген! Спасает "Барсу" голкипер после удара головой от Мартинеса.
37 - Скомина сделал устное предупреждение Конте, который слишком активно выражал свое недовольство у бровкию.
35 - Месси навесил со штрафного прямо в руки Хандановичу.
33 - Опасно у ворот "Барсы"! Санчес отдал назад под удар Бареллы, но Семеду бросился под мяч и перевел его на угловой.
32 - "Барселона" владеет преимуществом, но не получается создать остроту у каталонцев в последние минуты.
27 - Отменен гол "Интера". Кандрева был в положении вне игры перед тем, как прорваться к воротам и пробить тер Штегена.
25 - Месси первым касанием пробил из-за пределов штрафной - по центру полетел мяч, Ханданович на месте.
22 - Пике получил "горчичник" за жесткий подкат.
21 - "Интер" шикарно вышел из-под прессинга соперника, но атаку гостей "запорол" Кандрева, который навесил в руки тер Штегену.
19 - Неплохим ударом Бускетса завершилась атака каталонцев, но - выше.
16 - Опасно было у ворот "Барселоны", но Мартинес не реализовал момент, слишком далеко отпустив мяч при обыгрыше голкипера, а следом еще и офсайд был зафиксирован (ошибочно, кстати).
15 - Гризманн пробивает головой после навеса Роберто - чуть выше перекладины пролетел мяч. Пока лучший момент у хозяев.
11 - Не удается пока "Барсе" проникать в штрафную соперника. "Интер" уверенно защищает свои владения.
9 - Еще одна желтая карточка. "Барса" потеряла мяч, и Гризманн снес Бареллу.
6 - Барелла получает желтую карточку за фол в центре поля на Бускетсе.
3 - ГООООЛ! "Интер" открывает счет в матче! Мартинес после паса Санчеса ворвался в штрафную и в борьбе с Лангле точно пробил в дальний угол.
2 - Уже есть первый удар по воротам, но Ханданович спокойно среагировал на попытку от Гризманна.
1 - Матч начался!
Гимн Лиги чемпионов уже прозвучал, вот-вот начнется матч.
Фото с разминки команд:
Видео и фото из раздевалок команд на "Камп Ноу".
✅ All set for the players' arrival. 🔜 pic.twitter.com/gTQfabpf7P— FC Barcelona (@FCBarcelona) 2 октября 2019 г.
👕 | SPOGLIATOIO— Inter (@Inter) 2 октября 2019 г.
Poco più di 2⃣ ore al calcio d'inizio di #BarcellonaInter, è tutto pronto negli spogliatoi del Camp Nou ⚫️🔵
Carichi? 🔥🔥🔥#BarçaInter#UCL#ForzaInterpic.twitter.com/EF9aIxuchm
У "Интера" Лукаку не будет играть сегодня, а у Месси все же успел восстановиться и выйдет на поле с первых минут.
He's starting. pic.twitter.com/nH5lwdPnue— FC Barcelona (@FCBarcelona) 2 октября 2019 г.
"Барселона" и "Интер" в Лиге чемпионов играли друг против друга восемь раз: у каталонцев в активе 4 победы, у миланцев - одна, еще три поединка завершились вничью,
Лидер "Барселоны" Лионель Месси, возможно, не успеет восстановиться к матчу и выйти на поле.
Перед матчем ЛЧ "Барселона" обыграла в чемпионате Испании "Хетафе" (2:0), а "Интер" в Серии А выиграл у "Сампдории" (3:1).
Фото с предматчевых тренировок команд:
В первом туре группового этапа ЛЧ "Барселона" на выезде сыграла вничью с дортмундской "Боруссией" (0:0). "Интеру" также не удалось стартовать с победы - "нерадзурри" дома едва не проиграли чешской "Славии" (1:1).
По мнению букмекеров, "Барселона" является фаворитом домашнего матча. На победу каталонцев дается коэффициент 1,58, на ничью - 4,30, а на победу "Интера" - 5,80.