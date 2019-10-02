Лига чемпионов: расписание матчей 2 октября, где смотреть
11:13, 02 октября 2019Футбол
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"Барселона" примет "Интер", "Ливерпуль" - чемпиона Австрии, а "Челси" сыграет во Франции.
Жоржиньо / REUTERS
2 октября в Европе пройдет еще восемь матчей второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
В Украине телеканалы "Футбол 1/2" в прямом эфире покажут три матча.
Расписание матчей
19.55. Группа Е. "Генк" - "Наполи". Трансляция - "Футбол 2"
19.55. Группа F. "Славия" - "Боруссия". Трансляция - "Футбол 1"
22.00. Группа Е. "Ливерпуль" - "Зальцбург"
22.00. Группа F. "Барселона" - "Интер". Трансляция - "Футбол 1"
22.00. Группа G. "РБ Лейпциг" - "Лион"
22.00. Группа G. "Зенит" - "Бенфика"
22.00. Группа Н. "Лилль" - "Челси"
22.00. Группа Н. "Валенсия" - "Аякс"
УНИАН ранее также сообщал о результатах Лиги чемпионов 1 октября.
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