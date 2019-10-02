Лига чемпионов: расписание матчей 2 октября, где смотреть

"Барселона" примет "Интер", "Ливерпуль" - чемпиона Австрии, а "Челси" сыграет во Франции.

2 октября в Европе пройдет еще восемь матчей второго тура группового этапа Лиги чемпионов. В Украине телеканалы "Футбол 1/2" в прямом эфире покажут три матча. Расписание матчей 19.55. Группа Е. "Генк" - "Наполи". Трансляция - "Футбол 2" 19.55. Группа F. "Славия" - "Боруссия". Трансляция - "Футбол 1" 22.00. Группа Е. "Ливерпуль" - "Зальцбург" 22.00. Группа F. "Барселона" - "Интер". Трансляция - "Футбол 1" 22.00. Группа G. "РБ Лейпциг" - "Лион" 22.00. Группа G. "Зенит" - "Бенфика" 22.00. Группа Н. "Лилль" - "Челси" 22.00. Группа Н. "Валенсия" - "Аякс" УНИАН ранее также сообщал о результатах Лиги чемпионов 1 октября.

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