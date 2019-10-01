цей матеріал доступний українською

Лига чемпионов: расписание матчей 1 октября, где смотреть

12:10, 01 октября 2019
Футбол
96 0
Филиппе Коутиньо и Роберт Левандовски / REUTERS

В Украине телеканалы "Футбол 1/2" в прямом эфире будут транслировать три матча.

Расписание матчей

19.55. Группа А. "Реал" - "Брюгге". Трансляция - "Футбол 2"

19.55. Группа С. "Аталанта" - "Шахтер". Трансляция - "Футбол 1"

22.00. Группа А. "Галатасарай" - ПСЖ

22.00. Группа В. "Тоттенхэм" - "Бавария". Трансляция - "Футбол 2"

22.00. Группа В. "Црвена Звезда" - "Олимпиакос"

22.00. Группа С. "Манчестер Сити" - "Динамо" Загреб

22.00. Группа D. "Ювентус" - "Байер"

22.00. Группа D. "Локомотив" - "Атлетико"

УНИАН ранее сообщал о результатах матчей первого тура группового этапа ЛЧ.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Украинские клубы в еврокубках 2019/20
Теги: #Реал#Шахтер#Бавария#Лига чемпионов#Ювентус#ПСЖ#Атлетико Мадрид#Манчестер Сити#Тоттенхэм