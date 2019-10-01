Лига чемпионов: расписание матчей 1 октября, где смотреть

В Европе пройдут матчи второго тура группового этапа ЛЧ.

1 октября в Европе пройдет восемь матчей второго тура группового этапа Лиги чемпионов в группах А, В, С и D.

В Украине телеканалы "Футбол 1/2" в прямом эфире будут транслировать три матча.

Расписание матчей

19.55. Группа А. "Реал" - "Брюгге". Трансляция - "Футбол 2"

19.55. Группа С. "Аталанта" - "Шахтер". Трансляция - "Футбол 1"

22.00. Группа А. "Галатасарай" - ПСЖ

22.00. Группа В. "Тоттенхэм" - "Бавария". Трансляция - "Футбол 2"

22.00. Группа В. "Црвена Звезда" - "Олимпиакос"

22.00. Группа С. "Манчестер Сити" - "Динамо" Загреб

22.00. Группа D. "Ювентус" - "Байер"

22.00. Группа D. "Локомотив" - "Атлетико"

УНИАН ранее сообщал о результатах матчей первого тура группового этапа ЛЧ.