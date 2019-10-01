Лига чемпионов: расписание матчей 1 октября, где смотреть
12:10, 01 октября 2019Футбол
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В Европе пройдут матчи второго тура группового этапа ЛЧ.
Филиппе Коутиньо и Роберт Левандовски / REUTERS
1 октября в Европе пройдет восемь матчей второго тура группового этапа Лиги чемпионов в группах А, В, С и D.
В Украине телеканалы "Футбол 1/2" в прямом эфире будут транслировать три матча.
Расписание матчей
19.55. Группа А. "Реал" - "Брюгге". Трансляция - "Футбол 2"
19.55. Группа С. "Аталанта" - "Шахтер". Трансляция - "Футбол 1"
22.00. Группа А. "Галатасарай" - ПСЖ
22.00. Группа В. "Тоттенхэм" - "Бавария". Трансляция - "Футбол 2"
22.00. Группа В. "Црвена Звезда" - "Олимпиакос"
22.00. Группа С. "Манчестер Сити" - "Динамо" Загреб
22.00. Группа D. "Ювентус" - "Байер"
22.00. Группа D. "Локомотив" - "Атлетико"
УНИАН ранее сообщал о результатах матчей первого тура группового этапа ЛЧ.
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