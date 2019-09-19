Лига чемпионов: ПСЖ разгромил Реал, боевая ничья в Мадриде и другие результаты 18 сентября

Завершился второй игровой день главного клубного турнира Европы.

18 сентября состоялось еще восемь матчей первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Шахтер" без шансов уступил "Ман Сити", а в группе "горняков" загребское "Динамо" разгромило "Аталанту" Руслана Малиновского. Украинец провел на поле весь второй тайм.

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Центральные матчи дня состоялись в Париже и Мадриде. ПСЖ разгромил "Реал", два гола которого были справедливо отменены из-за VAR. "Атлетико" по ходу второго тайма уступал "Ювентусу", но сумел отыграться, дважды забив после стандартов.

Результаты матчей

Группа А

"Брюгге" - "Галатасарай" - 0:0

ПСЖ - "Реал" - 3:0

Голы: Ди Мария, 14, 33, Менье, 90+1

Группа В

"Олимпиакос" - "Тоттенхэм" - 2:2

Голы: Поденсе, 44, Вальбуэна, 54 (с пенальти) - Кейн, 26 (с пенальти), Лукас Моура, 30

"Бавария" - "Црвена Звезда" - 3:0

Голы: Коман, 34, Левандовски, 80, Мюллер, 90+1

Группа С

"Шахтер" - "Манчестер Сити" - 0:3

Голы: Марез, 24, Гюндоган, 38, Жезус, 76

"Динамо" Загреб - "Аталанта" - 4:0

Голы: Леовац, 10, Оршич, 31, 42, 68

Группа D

"Атлетико" - "Ювентус" - 2:2

Голы: Савич, 70, Эррера, 90 - Куадрадо, 48, Матюиди, 65

"Байер" - "Локомотив" - 1:2

Голы: Хеведес, 25 (автогол) - Крыховяк, 16, Баринов, 37

Матчи второго тура группового этапа ЛЧ пройдут 1 и 2 октября.

УНИАН ранее также сообщал о результатах Лиги чемпионов 17 сентября.