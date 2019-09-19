Лига чемпионов: ПСЖ разгромил Реал, боевая ничья в Мадриде и другие результаты 18 сентября
18 сентября состоялось еще восемь матчей первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
"Шахтер" без шансов уступил "Ман Сити", а в группе "горняков" загребское "Динамо" разгромило "Аталанту" Руслана Малиновского. Украинец провел на поле весь второй тайм.
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Центральные матчи дня состоялись в Париже и Мадриде. ПСЖ разгромил "Реал", два гола которого были справедливо отменены из-за VAR. "Атлетико" по ходу второго тайма уступал "Ювентусу", но сумел отыграться, дважды забив после стандартов.
Результаты матчей
Группа А
"Брюгге" - "Галатасарай" - 0:0
ПСЖ - "Реал" - 3:0
Голы: Ди Мария, 14, 33, Менье, 90+1
Группа В
"Олимпиакос" - "Тоттенхэм" - 2:2
Голы: Поденсе, 44, Вальбуэна, 54 (с пенальти) - Кейн, 26 (с пенальти), Лукас Моура, 30
"Бавария" - "Црвена Звезда" - 3:0
Голы: Коман, 34, Левандовски, 80, Мюллер, 90+1
Группа С
"Шахтер" - "Манчестер Сити" - 0:3
Голы: Марез, 24, Гюндоган, 38, Жезус, 76
"Динамо" Загреб - "Аталанта" - 4:0
Голы: Леовац, 10, Оршич, 31, 42, 68
Группа D
"Атлетико" - "Ювентус" - 2:2
Голы: Савич, 70, Эррера, 90 - Куадрадо, 48, Матюиди, 65
"Байер" - "Локомотив" - 1:2
Голы: Хеведес, 25 (автогол) - Крыховяк, 16, Баринов, 37
Матчи второго тура группового этапа ЛЧ пройдут 1 и 2 октября.
УНИАН ранее также сообщал о результатах Лиги чемпионов 17 сентября.