Альтернатива Тайсону: футболист Шахтера и сборной Украины может перейти в Рому

Марлос готов покинуть донецкий клуб.

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Марлос может зимой перейти в итальянскую "Рому".

Об этом сообщил портал Calciomercato.com.

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По данным источника, агенты 31-летнего футболиста связались с руководством римлян и предложили услуги своего клиента. Малос хочет вновь работать под руководством Паулу Фонсеки, который ранее тренировал "Шахтер".

Контракт плеймейкера с "горняками" истекает в конце 2021 года. В нынешнем сезоне Марлос провел 10 матчей, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.

Минувшим летом "Рома" пыталась подписать другого полузащитника "Шахтера" Тайсона, но донецкий клуб отказался продавать своего капитана.

"Рома" после четырех туров в Серии А набрала 8 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.

УНИАН ранее сообщал, что главный тренер Шахтера объяснил, почему Коноплянка не играет в стартовом составе.