Футболиста Динамо признали лучшим игроком 8-го тура УПЛ (фото)

Карлос Де Пена стал автором дубля в ворота "Ворсклы".

Экспертный совет украинской Премьер-лиги назвал имя лучшего игрока по итогам восьмого тура чемпионата.

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Им признан полузащитник киевского "Динамо" Карлос Де Пена, который в голосовании обошел одноклубника Виктора Цыганкова на один пункт.

В состав экспертного совета УПЛ вошли Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев и Игорь Яворский.

Де Пена принял активное участие в победе "Динамо" над "Ворсклой" со счетом 5:0, записав себе в актив два результативных удара.

Лучшим тренером тура признан наставник "Динамо" Алексей Михайличенко.

УНИАН ранее также сообщал о результатах всех матчей восьмого тура УПЛ.