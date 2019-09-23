Футболиста Динамо признали лучшим игроком 8-го тура УПЛ (фото)
12:23, 23 сентября 2019Футбол
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Карлос Де Пена стал автором дубля в ворота "Ворсклы".
Де Пена забил два гола Ворскле / фото: ФК Динамо
Экспертный совет украинской Премьер-лиги назвал имя лучшего игрока по итогам восьмого тура чемпионата.
Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
Им признан полузащитник киевского "Динамо" Карлос Де Пена, который в голосовании обошел одноклубника Виктора Цыганкова на один пункт.
В состав экспертного совета УПЛ вошли Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев и Игорь Яворский.
Де Пена принял активное участие в победе "Динамо" над "Ворсклой" со счетом 5:0, записав себе в актив два результативных удара.
upl.ua
Лучшим тренером тура признан наставник "Динамо" Алексей Михайличенко.
УНИАН ранее также сообщал о результатах всех матчей восьмого тура УПЛ.
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