Украинская Премьер-лига: результаты матчей 8-го тура, таблица

Состоялись матчи восьмого тура чемпионата Украины по футболу.

20, 21 и 22 сентября проходили матчи восьмого тура украинской Премьер-лиги. "Шахтер" в сложном матче на выезде сумел победить "Десну" - 1:0. "Динамо", в свою очередь, прервало серию из четырех матчей без побед в УПЛ, разгромив "Ворсклу" - 5:0. Результаты матчей "Днепр-1" - "Карпаты" - 2:0 Голы: Супряга, 27, 71 (с пенальти) "Львов" - "Олимпик" - 0:1 Гол: Политыло, 80 (с пенальти) "Заря" - "Мариуполь" - 0:0 "Десна" - "Шахтер" - 0:1 Голы: Марлос, 23 "Ворскла" - "Динамо" - 0:5 Голы: Цыганков, 9, Шабанов, 35, Де Пена, 37, 83, Беседин, 46 "Колос" - "Александрия" - 1:1 Голы: Костышин, 45 (с пенальти) - Бабогло, 68 Турнирная таблица УНИАН ранее также опубликовал видеообзор матча "Десна" - "Шахтер".

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