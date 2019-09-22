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Украинская Премьер-лига: результаты матчей 8-го тура, таблица

22:22, 22 сентября 2019
Футбол
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Динамо прервало серию без побед в УПЛ / фото: ФК Динамо

"Шахтер" в сложном матче на выезде сумел победить "Десну" - 1:0. "Динамо", в свою очередь, прервало серию из четырех матчей без побед в УПЛ, разгромив "Ворсклу" - 5:0.

Результаты матчей

"Днепр-1" - "Карпаты" - 2:0 

Голы: Супряга, 27, 71 (с пенальти)

"Львов" - "Олимпик" - 0:1 

Гол: Политыло, 80 (с пенальти)

"Заря" - "Мариуполь" - 0:0

"Десна" - "Шахтер" - 0:1 

Голы: Марлос, 23

"Ворскла" - "Динамо" - 0:5 

Голы: Цыганков, 9, Шабанов, 35, Де Пена, 37, 83, Беседин, 46

"Колос" - "Александрия" - 1:1 

Голы: Костышин, 45 (с пенальти) - Бабогло, 68

Турнирная таблица

upl.ua

УНИАН ранее также опубликовал видеообзор матча "Десна" - "Шахтер".

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Теги: #футбол#УПЛ