Украинская Премьер-лига: результаты матчей 8-го тура, таблица
22:22, 22 сентября 2019Футбол
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Состоялись матчи восьмого тура чемпионата Украины по футболу.
Динамо прервало серию без побед в УПЛ / фото: ФК Динамо
20, 21 и 22 сентября проходили матчи восьмого тура украинской Премьер-лиги.
"Шахтер" в сложном матче на выезде сумел победить "Десну" - 1:0. "Динамо", в свою очередь, прервало серию из четырех матчей без побед в УПЛ, разгромив "Ворсклу" - 5:0.
Результаты матчей
"Днепр-1" - "Карпаты" - 2:0
Голы: Супряга, 27, 71 (с пенальти)
"Львов" - "Олимпик" - 0:1
Гол: Политыло, 80 (с пенальти)
"Заря" - "Мариуполь" - 0:0
"Десна" - "Шахтер" - 0:1
Голы: Марлос, 23
"Ворскла" - "Динамо" - 0:5
Голы: Цыганков, 9, Шабанов, 35, Де Пена, 37, 83, Беседин, 46
"Колос" - "Александрия" - 1:1
Голы: Костышин, 45 (с пенальти) - Бабогло, 68
Турнирная таблица
upl.ua
УНИАН ранее также опубликовал видеообзор матча "Десна" - "Шахтер".
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