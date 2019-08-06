"Шева меня тогда обогнал": Милевский рассказал о гонках по Киеву

Экс-нападающий киевского "Динамо" вспомнил, как установил личный рекорд скорости.

Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский вспомнил, как однажды устроил гонки по Киеву вместе с Андреем Шевченко.

Об этом Милевский рассказал в интервью сайту people.onliner.by.

"Мой рекорд скорости? 290. В Киеве. Мы выехали на бориспольскую трассу, которая к аэропорту ведет. Три полосы туда, три полосы назад. Темно, машин уже не было. Мы с Шевченко ехали. Я газанул, он догнал. Я снова газанул. У него Panamera, у меня Ferrari. У Андрея Николаевича тачка была заряженная, а у меня простая комплектация. Хотя на спидометре было 310 км/ч, позволяла только 290. Шева меня тогда обогнал", - сказал Милевский.

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"А в городе я легко разгонялся до 220 км/ч… Сейчас не вожу. Пусть белорусы чувствуют себя спокойно", - добавил нападающий, который на данный момент выступает за "Динамо-Брест".

Милевский отметил, что уже три года не водит автомобиль:

"Три года езжу пассажиром. Не хочу водить. Все у меня так спокойно и хорошо. Я себя прекрасно знаю: если вернусь за руль, не смогу ездить медленно".

Как сообщал УНИАН, Милевский ранее также рассказал о романе с Тиной Канделаки.