9 голов в 11 матчах: украинский форвард Яремчук отметился дублем в чемпионате Бельгии (видео)
09:33, 23 сентября 2019Футбол
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Нападающий проводит очень результативный сезон.
Яремчук забил девять голов со старта сезона / фото: twitter.com/kaagent
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук отметился очередными голами в составе бельгийского "Гента".
Украинец отличился сразу двумя забитыми мячами в матче восьмого тура чемпионата Бельгии против "Зюлте-Варегема".
23-летний футболист вышел на поле в стартовом составе, а на 34-й минуте сумел реализовать пенальти.
На 76-й минуте Яремчук воспользовался отбором партнера, подхватил мяч, вошел в штрафную и нанес точный удар низом.
Всего в нынешнем сезоне Роман забил уже девять голов и отдал один ассист в 11 матчах.
УНИАН ранее также сообщал о том, что Шевченко огласил заявку сборной Украины на октябрьские матчи.
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