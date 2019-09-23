9 голов в 11 матчах: украинский форвард Яремчук отметился дублем в чемпионате Бельгии (видео)

Нападающий проводит очень результативный сезон.

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук отметился очередными голами в составе бельгийского "Гента".

Украинец отличился сразу двумя забитыми мячами в матче восьмого тура чемпионата Бельгии против "Зюлте-Варегема".

23-летний футболист вышел на поле в стартовом составе, а на 34-й минуте сумел реализовать пенальти.

На 76-й минуте Яремчук воспользовался отбором партнера, подхватил мяч, вошел в штрафную и нанес точный удар низом.

Всего в нынешнем сезоне Роман забил уже девять голов и отдал один ассист в 11 матчах.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Шевченко огласил заявку сборной Украины на октябрьские матчи.