Шевченко объявил состав сборной Украины на ближайшие матчи

Команда проведет поединки с Литвой и Португалией.

Главный тренер сборной Украины огласил заявку команды на матчи отборочного турнира Евро-2020 против Литвы и Португалии. Об этом сообщила пресс-служба УАФ. Читайте также"Вас называют физруками": Вернидуб обратился к украинским футбольным тренерам Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Денис Бойко ("Динамо"), Андрей Лунин ("Вальядолид", Испания). Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат (все – "Шахтер"), Никита Бурда, Виталий Миколенко, Александр Караваев (все – "Динамо"), Игорь Пластун ("Гент", Бельгия), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия). Полузащитники: Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос (все – "Шахтер"), Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (оба – "Динамо"), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия). Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Жуниор Мораес ("Шахтер"). Резервный список: Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Артем Беседин (все – "Динамо"), Виктор Коваленко ("Шахтер"), Роман Безус ("Гент", Бельгия), Евгений Шахов ("Лечче", Италия). Тренировочный сбор стартует 7 октября. Поединок с Литвой пройдет 11 октября, а с Португалией - 14-го. Оба матча украинцы проведут дома. УНИАН ранее сообщал, что сборная Украины сохранила позицию в рейтинге ФИФА.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter