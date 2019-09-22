УПЛ: Динамо разгромило Ворсклу, забив пять мячей

Киевляне одержали крупную победу в Полтаве.

Киевское "Динамо" разгромно обыграло "Ворсклу" в рамках восьмого тура украинской Премьер-лиги. Матч прошел в Полтаве и завершился победой киевлян со счетом 5:0.

Гол и две голевые передачи на свой счет записал Виктор Цыганков. Он открыл счет в матче уже на 9-й минуте, замкнув навес с фланга от Виталия Миколенко.

На 35-й минуте Артем Шабанов забил головой, а еще через две минуты Карлос де Пена дальним ударом довел счет до разгромного.

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В начале второго тайма преимущество "Динамо" увеличил Артем Беседин, а на 83-й минуте де Пена перебросил голкипера, оформив дубль.

"Динамо" одержало вторую подряд победу под руководством Алексея Михайличенко. Киевляне набрали 11 очков и поднялись на пятое место в таблице УПЛ (у команды еще есть одна игра в запасе). У "Ворсклы" - 7 очков и десятая строчка.

"Ворскла" - "Динамо" - 0:5

Голы: Цыганков, 9, Шабанов, 35, Де Пена, 37, 83, Беседин, 46

"Ворскла": Каневцев (Ткаченко, 28), Пердута, Баенко, Чеснаков, Кане, Скляр, Габелок, Ребенок, Луизао (Петрович, 46), Артур, Васин (Хебай, 71)

"Динамо": Бущан, Караваев, Бурда (Кадар, 53), Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Шепелев (Буяльский, 38), Цыганков, Гармаш (Соль, 78), Де Пена, Беседин

Как сообщал УНИАН, "Шахтер" в восьмом туре УПЛ обыграл "Десну".