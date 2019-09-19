Тренер Мальме назвал класс футболистов Динамо решающим фактором в исходе матча

Уве Реслер разочарован результатом, но доволен игрой своих подопечных.

Наставник шведского "Мальме" Уве Реслер прокомментировал поражение от киевского "Динамо" (0:1) на выезде в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы.

Тренера цитирует dynamo.kiev.ua.

Читайте также"Трудно переоценить эту победу": Михайличенко похвалил футболистов за второй тайм против Мальме

"Я, конечно, разочарован результатом матча, но только не игрой, которую мы сегодня показали. В первом тайме мы неплохой оборонялись, но во второй половине встречи попали под настоящий штурм наших ворот.

Индивидуальный класс футболистов "Динамо" выше, чем этот класс наших футболистов. В итоге, в одном из эпизодов, когда мы пошли в контратаку, сопернику удалось перехватить мяч и провести гол. С этим ничего не поделаешь, придется смириться. Опять же, более низкий индивидуальный класс не позволил нам сравнять счет. Кроме самих себя, винить нам некого", - подчеркнул Реслер.

Специалист заявил, что гордится своими футболистами:

"Не стоит забывать, кто мы есть, где мы играли, и против кого мы играли. "Динамо" сегодня больше контролировало мяч, но я не думаю что мы сыграли плохо. Напротив, считаю, мы сыграли неплохо и я горд тем, как мы сегодня выступили".

Следующий матч в группе B "Динамо" проведет на выезде с "Лугано" 3 октября. "Мальме" в этот день ждет поединок с "Копенгагеном" дома.

УНИАН ранее сообщал, что Михайличенко обратился к болельщикам "Динамо".