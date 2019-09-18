"Мы сами заслужили такое отношение": Михайличенко обратился к болельщикам Динамо (видео)

Главный тренер "Динамо" прокомментировал слабый интерес фанатов к матчу против "Мальме".

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко перед матчем Лиги Европы против "Мальме" прокомментировал слабую реализацию билетов на игру.

Об этом Михайличенко сказал на пресс-конференции перед матчем.

"Наверное, мы сами заслужили такое отношение. Пенять нам не на что. Понимаем, что только своей игрой и результатом мы можем вернуть болельщиков на стадион. Придет один человек - значит, ради него и будем играть", - сказал Михайличенко.

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Тренер также обратился к болельщикам "Динамо".

"Прежде всего, хочу сказать болельщикам огромное-огромное спасибо! 12-й игрок - это тот игрок, который всегда готов подставить плечо, который всегда готов помочь, а не только радоваться. Это и в самом деле тяжелая ноша. Мы очень хотели бы порадовать наших болельщиков в ближайшее время и доказать себе и всем остальным, что мы та команда, которая должна побеждать и будет побеждать. Еще раз: огромное спасибо 12-му игроку".

Видео было опубликовано на официальном канале "Динамо" в YouTube.

Напомним, матч "Динамо" - "Мальме" пройдет на "Олимпийском" 19 сентября. Начало - в 19.55.

Безвыигрышная серия "Динамо" во всех турнирах на данный момент насчитывает шесть матчей.

УНИАН ранее также сообщал о том, что гимн Лиги Европы перед матчем "Динамо" исполнит известный квартет.