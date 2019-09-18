Ушел из жизни экс-футболист сборной Нидерландов Риксен

Бывший футболист долгое время страдал боковым амиотрофическим склерозом.

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Фернандо Риксен ушел из жизни в возрасте 43 лет.

Об этом сообщают пресс-службы "Рейнджерс" и "Зенита", за которые Риксен выступал по ходу карьеры.

В 2013 году у Риксена было диагностировано неизлечимое заболевание - боковой амиотрофический склероз (болезнь Лу Герига).

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В последнее время он находился в хосписе в Шотландии. 28 июня в Глазго прошел прощальный вечер Риксена, после которого экс-футболист не появлялся на публике.

Риксен начинал и заканчивал карьеру в нидерландской "Фортуне", С 1998 по 2000 годы он играл за АЗ, затем на протяжении шести лет защищал цвета "Рейнджерс", после чего с 2006 по 2009 годы выступал за "Зенит", с которым стал обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. На счету Риксена 12 матчей в составе сборной Нидерландов.

В прошлом году в городе Ситтард возле домашнего стадиона "Фортуны" была установлена статуя Риксена.

Сегодня утром не стало Фернандо Риксена.



«Зенит» выражает глубокие соболезнования родным и близким экс-футболиста сине-бело-голубых. pic.twitter.com/MyFoI6CbEF — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 18 сентября 2019 г.

УНИАН ранее также сообщал о том, что сын знаменитого бразильского футболиста Кафу умер от сердечного приступа.