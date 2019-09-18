Лига чемпионов: онлайн игрового дня

13:35, 18 сентября 2019
Футбол
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Эден Азар / REUTERS

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов.

В борьбу вступают команды, которые выступают в группах A, B, С и D. В центральных матчах дня "Атлетико" примет "Ювентус", а ПСЖ - "Реал". Чемпион Украины "Шахтер" в Харькове сыграет с "Ман Сити".

Шахтер - Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча

Лига чемпионов, групповой этап, 1-й тур

"Брюгге" - "Галатасарай". Начало - в 19.55

"Олимпиакос" - "Тоттенхэм". Начало - в 19.55

ПСЖ - "Реал". Начало - в 22.00.

"Бавария" - "Црвена Звезда". Начало - в 22.00

"Динамо" Загреб - "Аталанта". Начало - в 22.00

"Шахтер" - "Манчестер Сити". Начало - в 22.00

"Атлетико" - "Ювентус". Начало - в 22.00

"Байер" - "Локомотив". Начало - в 22.00

Онлайн-трансляция игрового дня

ПСЖ из-за дисквалификации сегодня не поможет Неймар, а из-за травм не сыграют Килиан Мбаппе и Эдинсон Кавани. У "Реала" дисквалифицирован капитан Серхио Рамос.

Неймар / REUTERS

Сегодня ждем дебюта Руслана Малиновского в ЛЧ в составе "Аталанты".

фото: twitter.com/atalanta_bc

Лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов Криштиану Роналду (126) готовиться улучшить свой рекорд.

Криштиану Роналду / REUTERS

Как ПСЖ готовился к матчу против "Реала":

Зинедин Зидан трижды приводил "Реал" к победе в ЛЧ и теперь начинает поход за четвертым трофеем.

Зинедин Зидан / REUTERS

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Теги: #Шахтер#Лига чемпионов#Ювентус#Атлетико Мадрид