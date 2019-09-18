Лига чемпионов: онлайн игрового дня
18 сентября в Европе пройдут очередные матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов.
В борьбу вступают команды, которые выступают в группах A, B, С и D. В центральных матчах дня "Атлетико" примет "Ювентус", а ПСЖ - "Реал". Чемпион Украины "Шахтер" в Харькове сыграет с "Ман Сити".
Шахтер - Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча
Лига чемпионов, групповой этап, 1-й тур
"Брюгге" - "Галатасарай". Начало - в 19.55
"Олимпиакос" - "Тоттенхэм". Начало - в 19.55
ПСЖ - "Реал". Начало - в 22.00.
"Бавария" - "Црвена Звезда". Начало - в 22.00
"Динамо" Загреб - "Аталанта". Начало - в 22.00
"Шахтер" - "Манчестер Сити". Начало - в 22.00
"Атлетико" - "Ювентус". Начало - в 22.00
"Байер" - "Локомотив". Начало - в 22.00
Онлайн-трансляция игрового дня
ПСЖ из-за дисквалификации сегодня не поможет Неймар, а из-за травм не сыграют Килиан Мбаппе и Эдинсон Кавани. У "Реала" дисквалифицирован капитан Серхио Рамос.
Сегодня ждем дебюта Руслана Малиновского в ЛЧ в составе "Аталанты".
Лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов Криштиану Роналду (126) готовиться улучшить свой рекорд.
Как ПСЖ готовился к матчу против "Реала":
🔜🏆⚡️— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 17 сентября 2019 г.
J-1⃣ #PSGRM
🔴🔵 #ICICESTPARISpic.twitter.com/wmiwggtDH4
Зинедин Зидан трижды приводил "Реал" к победе в ЛЧ и теперь начинает поход за четвертым трофеем.