Лига чемпионов: онлайн игрового дня

"Шахтер" против "Ман Сити", "Атлетико" примет "Ювентус", а ПСЖ встретится с "Реалом".

18 сентября в Европе пройдут очередные матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов.

В борьбу вступают команды, которые выступают в группах A, B, С и D. В центральных матчах дня "Атлетико" примет "Ювентус", а ПСЖ - "Реал". Чемпион Украины "Шахтер" в Харькове сыграет с "Ман Сити".

Шахтер - Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча

Лига чемпионов, групповой этап, 1-й тур

"Брюгге" - "Галатасарай". Начало - в 19.55

"Олимпиакос" - "Тоттенхэм". Начало - в 19.55

ПСЖ - "Реал". Начало - в 22.00.

"Бавария" - "Црвена Звезда". Начало - в 22.00

"Динамо" Загреб - "Аталанта". Начало - в 22.00

"Шахтер" - "Манчестер Сити". Начало - в 22.00

"Атлетико" - "Ювентус". Начало - в 22.00

"Байер" - "Локомотив". Начало - в 22.00

Онлайн-трансляция игрового дня

ПСЖ из-за дисквалификации сегодня не поможет Неймар, а из-за травм не сыграют Килиан Мбаппе и Эдинсон Кавани. У "Реала" дисквалифицирован капитан Серхио Рамос.

Сегодня ждем дебюта Руслана Малиновского в ЛЧ в составе "Аталанты".

Лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов Криштиану Роналду (126) готовиться улучшить свой рекорд.

Как ПСЖ готовился к матчу против "Реала":

Зинедин Зидан трижды приводил "Реал" к победе в ЛЧ и теперь начинает поход за четвертым трофеем.