Гол украинца Малиновского вошел в число лучших мячей отбора на Евро-2020 по итогам сентября (видео)

Полузащитник помог сборной Украины одержать победу.

Гол полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского вошел в подборку лучших мячей по итогам поединков квалификации чемпионата Европы-2020, которые прошли в сентябре.

Об этом сообщил официальный Twitter-аккаунт UEFA EURO 2020.

Малиновский нанес дальний удар на 61-й минуте и установил окончательный счет в матче с Литвой - 3:0.

Украина одержала четвертую победу в пяти матчах, набрала 13 очков и продолжает уверенно лидировать в группе В.

УНИАН ранее сообщал, что сборная Украины сыграла вничью с Нигерией в товарищеском матче.