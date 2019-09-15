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Гол украинца Малиновского вошел в число лучших мячей отбора на Евро-2020 по итогам сентября (видео)

17:07, 15 сентября 2019
Футбол
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Малиновский оформил разгром Литвы / фото: УАФ

Гол полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского вошел в подборку лучших мячей по итогам поединков квалификации чемпионата Европы-2020, которые прошли в сентябре.

Об этом сообщил официальный Twitter-аккаунт UEFA EURO 2020.

Малиновский нанес дальний удар на 61-й минуте и установил окончательный счет в матче с Литвой - 3:0.

Украина одержала четвертую победу в пяти матчах, набрала 13 очков и продолжает уверенно лидировать в группе В. 

УНИАН ранее сообщал, что сборная Украины сыграла вничью с Нигерией в товарищеском матче.

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Теги: #сборная Украины#Руслан Малиновский#Евро-2020