Гол украинца Малиновского вошел в число лучших мячей отбора на Евро-2020 по итогам сентября (видео)
17:07, 15 сентября 2019Футбол
264 0
Полузащитник помог сборной Украины одержать победу.
Малиновский оформил разгром Литвы / фото: УАФ
Гол полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского вошел в подборку лучших мячей по итогам поединков квалификации чемпионата Европы-2020, которые прошли в сентябре.
Об этом сообщил официальный Twitter-аккаунт UEFA EURO 2020.
🇲🇰🇩🇪🇺🇦🇦🇲🇭🇷🇦🇹🇭🇺🇹🇷🇮🇱— UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) 13 сентября 2019 г.
😎 Great goals from matchday 5 & 6!#EURO2020pic.twitter.com/3m9Ta9hqaL
Малиновский нанес дальний удар на 61-й минуте и установил окончательный счет в матче с Литвой - 3:0.
Украина одержала четвертую победу в пяти матчах, набрала 13 очков и продолжает уверенно лидировать в группе В.
УНИАН ранее сообщал, что сборная Украины сыграла вничью с Нигерией в товарищеском матче.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter