Сборная Украины ушла от поражения в товарищеском матче с Нигерией

Подопечные Андрея Шевченко уступали с разницей в два гола, но отыгрались за две минуты.

Сборная Украины в Днепре провела товарищеский матч против бронзового призера Кубка африканских наций-2019 сборной Нигерии. Украинцы впервые за десять лет играли на "Днепр-Арене".

Андрей Шевченко провел ряд изменений в составе по сравнению с матчем квалификации Евро-2020 против Литвы. В частности, вне заявки на матч остался полузащитник Тарас Степаненко.

В первом тайме сборная Нигерии владела преимуществом и создала ряд моментов, сумев отличиться дважды. Уже на 4-й минуте после прострела Алекса Ивоби отличился Джо Арибо.

В середине тайма Александр Караваев сфолил на Самуэле Калу в штрафной украинской сборной, и Виктор Осимхен реализовал пенальти. Еще в одном эпизоде за Украину сыграла перекладина.

Наша сборная самый опасный момент создала в конце тайма, однако Виктор Цыганков с двух попыток не сумел переиграть голкипера.

Отыграться Украине удалось в течение двух минут ближе к концу матча. Сперва после паса Александра Караваева Александр Зинченко прошел соперника и точно пробил в ближний угол. А следом Марлос отдал на Романа Яремчука, тот не сумел пробить вратаря, но мяч отскочил в локоть форварда и полетел в сетку. Арбитр, посоветовавшись с ассистентом, все-таки засчитал гол.

В концовке хозяева пытались дожать нигерийцев, однако еще один гол украинской сборной был справедливо отменен из-за офсайда.

Украина - Нигерия - 2:2

Голы: Зинченко, 78, Яремчук, 79 - Арибо, 4, Осимхен, 34 (с пенальти)

Украина: Лунин, Соболь, Матвиенко, Бурда, Караваев, Малиновский (Шепелев, 73), Зинченко, Коваленко (Буяльский, 67), Цыганков (Коноплянка, 73), Ярмоленко (Марлос, 59), Мораес (Яремчук, 37)

Нигерия: Узохо, Коллинз, Айна, Эконг (Авазием, 87), Аджайи, Чуквуезе (Бонавентуре, 82), Этебо, Ивоби, Арибо, Калу (Симон, 73), Осимхен (Майя, 90+2)

Как сообщал УНИАН, ранее Украина разгромила Литву в отборе на Евро-2020.