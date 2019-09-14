Капитан Шахтера Тайсон получил жуткую травму в матче против Зари
Один из лидеров "Шахтера" Тайсон получил страшную травму головы в матче седьмого тура УПЛ против "Зари".
Во втором тайме Тайсон оказался на газоне после столкновения с соперником, а Исмаили, который бежал следом случайно ударил одноклубника коленом по голове.
Читайте также"Был недоволен": в Шахтере рассказали о несостоявшемся трансфере Тайсона
После удара Тайсон не мог нормально пошевелиться, с поля его унесли на носилках. Стадион бразилец покидал в сознании, но держась за голову.
"Тайсон чувствует себя лучше, но голова еще болит. Более детально о повреждении будет известно позже", - отметил в комментарии телеканалу "Футбол 2" ассистент главного тренера "Шахтера" Витор Северино.
Видео доступно по ссылке.
Позже в Instagram-stories "Шахтер" добавил видео с Тайсоном в аэропорту. Бразилец заявил, что с ним все в порядке: "Все нормально, спасибо большое!".
Напомним, 18 сентября "Шахтеру" предстоит стартовать в Лиге чемпионов матчем против "Манчестер Сити".
Как сообщал УНИАН, "Шахтер" обыграл "Зарю" со счетом 4:3, а Тайсон забил один из голов "горняков".