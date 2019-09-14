Капитан Шахтера Тайсон получил жуткую травму в матче против Зари

Бразильского футболиста случайно травмировал одноклубник Исмаили.

Один из лидеров "Шахтера" Тайсон получил страшную травму головы в матче седьмого тура УПЛ против "Зари".

Во втором тайме Тайсон оказался на газоне после столкновения с соперником, а Исмаили, который бежал следом случайно ударил одноклубника коленом по голове.

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После удара Тайсон не мог нормально пошевелиться, с поля его унесли на носилках. Стадион бразилец покидал в сознании, но держась за голову.

"Тайсон чувствует себя лучше, но голова еще болит. Более детально о повреждении будет известно позже", - отметил в комментарии телеканалу "Футбол 2" ассистент главного тренера "Шахтера" Витор Северино.

Видео доступно по ссылке.

Позже в Instagram-stories "Шахтер" добавил видео с Тайсоном в аэропорту. Бразилец заявил, что с ним все в порядке: "Все нормально, спасибо большое!".

Напомним, 18 сентября "Шахтеру" предстоит стартовать в Лиге чемпионов матчем против "Манчестер Сити".

Как сообщал УНИАН, "Шахтер" обыграл "Зарю" со счетом 4:3, а Тайсон забил один из голов "горняков".