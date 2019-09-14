Семь голов на двоих: Шахтер одержал волевую победу в невероятном матче против Зари

"Горняки" уступали со счетом 0:2, но сумели одержать седьмую подряд победу в УПЛ.

В центральном матче седьмого тура украинской Премьер-лиги "Шахтер" в Харькове принимал "Зарю".

В первом тайме "Заря" сумела отличиться дважды. Сперва Владлен Юрченко точно пробил из пределов штрафной после прострела с правого фланга, а затем после ошибки при передаче в исполнении Николая Матвиенко Владислав Кочергин отправил мяч в пустые ворота (Андрей Пятов покинул их, чтобы принять пас назад и отдать обратно на Матвиенко).

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Еще до перерыва Тайсон, сыграв в пас с Марлосом, один мяч отыграл. На 54-й минуте Марлос положил мяч в угол ударом из-за пределов штрафной, а на 60-й Жуниор Мораес вывел "горняков" вперед - после его удара мяч влетел в сетку рикошетом от соперника.

"Заря" сумела отыграться благодаря голу Богдана Леднева, но на 89-й минуте "Шахтер" забил победный мяч - Евгений Коноплянка, который дебютировал за "горняков" в официальной встрече, прострелил на дальнюю штангу, а Мораес замкнул.

В середине второго тайма жуткую травму головы у "Шахтера" получил Тайсон. Капитан "горняков" упал на газон в столкновении с соперником, после чего получил случайный удар по голове от Исмаили, который бежал следом. Бразильца унесли с поля на носилках.

Отметим, что на матче не присутствовал главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру, у которого возникли проблемы с ухом.

"Шахтер" впервые в текущем чемпионате пропустил больше одного гола за матч, но одержал седьмую подряд победу и набрал 21 очко. У "Зари" в активе 11 очков и четвертая строчка.

"Шахтер" - "Заря" - 4:3

Голы: Тайсон, 42, Марлос, 54, Мораес, 60, 89 - Юрченко, 10, Кочергин, 35, Леднев, 86.

"Шахтер": Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Тете (Коноплянка, 46), Марлос, Алан Патрик (Коваленко, 79), Тайсон (Соломон, 75), Мораес.

"Заря": Шевченко, Тымчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайличенко, Иванисеня, Кочергин, Юрченко (Чайковский, 88), Леднев, Громов (Русин, 60), Кабаев (Будковский, 60)

УНИАН ранее также сообщал о том, что в стартовом матче седьмого тура УПЛ "Александрия" обыграла "Днепр-1".