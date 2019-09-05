Допустил ошибку: стало известно, почему сорвался трансфер Тайсона в Рому

Бразильский футболист летом мог покинуть "Шахтер".

Трансфер капитана "Шахтера" Тайсона в итальянскую "Рому" не состоялся из-за поведения самого игрока.

Об этом в программе "Цыганык live" на YouTube сообщил журналист Игорь Цыганык.

"Большой ошибкой Тайсона стало то, что он вышел в публичность. До этого можно было попытаться договориться, надавить на "Шахтер"... Но клуб нельзя шантажировать. И когда он написал, чтобы его отпустили, любые переговоры были прекращены. Был разговор только такой: платят 30 миллионов евро - переходит. Платят 29,99 млн - не переходит", - сказал Цыганык.

"Он решил пошантажировать клуб, но может обижаться только на себя. Или не надо было подписывать новый контракт в 2017 году, когда ему существенно подняли зарплату, или сейчас искать другие рычаги влияния - попросить, по-другому как-то решить... Но когда начинается шантаж - это все".

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Журналист также рассказал о характере бразильского футболиста и о том, что он требовал денег, чтобы выступать в сборной Украины:

"Тайсон - очень специфический человек. Иногда его человеческие качества противоречивы. Скажу так - для большинства людей в "Шахтере" вообще было шоком, что его назначили капитаном. Он всегда был одиночкой. Точно знаю, как он всем рассказывал, как хочет играть за сборную Украины, но в последний момент попросил денег. А ему сказали, что не дадут, и он решил, что попробует себя в сборной Бразилии".

Напомним, летом Тайсоном активно интересовалась "Рома", а в последний день трансферного окна бразильца также пытался подписать "Милан". В Instagram Тайсон сперва написал: "Позвольте мне уйти", а после того, как трансфер не состоялся: "Поздравляю с концом моей мечты".

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Шахтер" подписал капитана молодежной сборной Бразилии.