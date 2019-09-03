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"Горняк" Коноплянка и поющий Зинченко: сборная Украины собралась перед очередными матчами (видео)

12:04, 03 сентября 2019
Футбол
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Ярмоленко прилетел из Англии / фото: zbirna.com

Видео опубликовал YouTube-канал FOOTBOOM.

Особенным событием стало прибытие в расположение сборной новичка донецкого "Шахтера" Евгения Коноплянки, который покинул немецкий "Шальке". Полузащитника поздравляли партнеры, а футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко даже исполнил строку из гимна "Шахтера".

Украина сыграет против сборной Литвы 7 сентября в Вильнюсе в рамках квалификации Евро-2020. Также 10 сентября в Днепре состоится товарищеский матч с Нигерией. 

Напомним, после четырех матчей сборная Украины в отборе на Евро-2020 набрала 10 очков и возглавляет турнирную таблицу группы В. 

УНИАН ранее сообщал, что сборная Украины провела открытую тренировку в Киеве.

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Теги: #сборная Украины#Евгений Коноплянка