"Горняк" Коноплянка и поющий Зинченко: сборная Украины собралась перед очередными матчами (видео)

Национальная команда начала подготовку к следующим играм.

Сборная Украины собралась в Киеве, где начала подготовку к следующим матчам против Литвы и Нигерии.

Видео опубликовал YouTube-канал FOOTBOOM.

Особенным событием стало прибытие в расположение сборной новичка донецкого "Шахтера" Евгения Коноплянки, который покинул немецкий "Шальке". Полузащитника поздравляли партнеры, а футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко даже исполнил строку из гимна "Шахтера".

Украина сыграет против сборной Литвы 7 сентября в Вильнюсе в рамках квалификации Евро-2020. Также 10 сентября в Днепре состоится товарищеский матч с Нигерией.

Напомним, после четырех матчей сборная Украины в отборе на Евро-2020 набрала 10 очков и возглавляет турнирную таблицу группы В.

УНИАН ранее сообщал, что сборная Украины провела открытую тренировку в Киеве.