Сборная Украины провела открытую тренировку в Киеве (фото)

Команда встретилась с болельщиками на НСК "Олимпийский".

Сборная Украины по футболу 2 сентября провела открытую тренировку на НСК "Олимпийский".

Желающие смогли сделать совместные фото с игроками команды Андрея Шевченко.

Украина сыграет против сборной Литвы 7 сентября в Вильнюсе в рамках квалификации Евро-2020. Также 10 сентября в Днепре состоится товарищеский матч с Нигерией.

Напомним, после четырех матчей сборная Украины в отборе на Евро-2020 набрала 10 очков и возглавляет турнирную таблицу группы В.

УНИАН ранее сообщал, что рекордсмен сборной Украины Тимощук будет играть за российский футзальный клуб.