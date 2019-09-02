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Сборная Украины провела открытую тренировку в Киеве (фото)

23:52, 02 сентября 2019
Футбол
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Сборная Украины готовится к очередным матчам / фото: facebook.com/olympic.nsc

Желающие смогли сделать совместные фото с игроками команды Андрея Шевченко.

facebook.com/olympic.nsc
facebook.com/olympic.nsc
facebook.com/olympic.nsc

Украина сыграет против сборной Литвы 7 сентября в Вильнюсе в рамках квалификации Евро-2020. Также 10 сентября в Днепре состоится товарищеский матч с Нигерией.

Напомним, после четырех матчей сборная Украины в отборе на Евро-2020 набрала 10 очков и возглавляет турнирную таблицу группы В. 

УНИАН ранее сообщал, что рекордсмен сборной Украины Тимощук будет играть за российский футзальный клуб.

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Теги: #футбол#сборная Украины