Лига чемпионов: результаты жеребьевки группового этапа

32 команды были разбиты на восемь групп.

В Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Группа А: ПСЖ (Франция), "Реал" (Испания), "Брюгге" (Бельгия), "Галатасарай" (Турция). Группа B: "Бавария" (Германия), "Тоттенхэм" (Англия), "Олимпиакос" (Греция), "Црвена Звезда" (Сербия). Группа C: "Манчестер Сити" (Англия), "Шахтер" (Донецк, Украина), "Динамо" (Загреб, Хорватия), "Аталанта" (Италия). Группа D: "Ювентус" (Италия), "Атлетико" (Испания), "Байер" (Германия), "Локомотив" (Москва, Россия). Группа E: "Ливерпуль" (Англия), "Наполи" (Италия), "Зальцбург" (Австрия), "Генк" (Бельгия). Группа F: "Барселона" (Испания), "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Интер" (Италия), "Славия" (Чехия). Группа G: "Зенит" (Россия), "Бенфика" (Португалия), "Лион" (Франция), "РБ Лейпциг" (Германия). Группа H: "Челси" (Англия), "Аякс" (Нидерланды), "Валенсия" (Испания), "Лилль" (Франция). Групповой этап турнира стартует 17 сентября. Финал состоится в Стамбуле 30 мая на Олимпийском стадионе. В прошлом розыгрыше ЛЧ победу праздновал "Ливерпуль", который в финале обыграл "Тоттенхэм" - 2:0. Ранее квалификацию Лиги чемпионов не сумело преодолеть киевское "Динамо", уступив по итогам двух поединков "Брюгге" (0:1, 3:3). Стоит отметить, что результаты жеребьевки будут также применяться для формирования групп в Юношеской Лиге УЕФА. УНИАН ранее сообщал, сколько денег потеряло "Динамо" без участия в Лиге чемпионов.

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