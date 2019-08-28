Лига чемпионов: где смотреть жеребьевку группового этапа

На этой стадии Украину представит одна команда.

В четверг, 29 августа, в Монако состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов текущего сезона.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию жеребьевки группового этапа ЛЧ.

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Украину на этой стадии представит чемпион УПЛ - донецкий "Шахтер", который попал во вторую корзину из четырех.

Возможность выступить на этом этапе была у киевского "Динамо", но команда не сумела пройти бельгийский "Брюгге" в квалификации.

Прямая трансляция жеребьевки будет доступна на телеканале "Футбол 1". Начало - в 19:00.

На групповом этапе выступят 32 команды. При этом "Шахтер" не сможет попасть в одну группу с клубами из России, а также представителями второй корзины.

Стоит отметить, что результаты жеребьевки будут также применяться для формирования групп в Юношеской Лиге УЕФА.

УНИАН ранее сообщал, что состоялись очередные матчи плей-офф квалификации Лиги чемпионов.