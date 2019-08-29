Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн и итоги
В четверг, 29 августа, в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.
УНИАН вел онлайн-трансляцию жеребьевки группового этапа ЛЧ.
На групповом этапе выступят 32 команды.
Украину на этой стадии представит чемпион Украины - донецкий "Шахтер", который попал во вторую корзину из четырех. При этом "горняки" не могли попасть в одну группу с клубами из России, а также представителями второй корзины.
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов
Онлайн-трансляция
И последнее. Вирджил ван Дейк признан лучшим футболистом прошедшего сезона по версии УЕФА.
Итоги жеребьевки
Группа А: ПСЖ (Франция), "Реал" (Испания), "Брюгге" (Бельгия), "Галатасарай" (Турция)
Группа B: "Бавария" (Германия), "Тоттенхэм" (Англия), "Олимпиакос" (Греция), "Црвена Звезда" (Сербия)
Группа C: "Манчестер Сити" (Англия), "Шахтер" (Украина), "Динамо" Загреб (Хорватия), "Аталанта" (Италия)
Группа D: "Ювентус" (Италия), "Атлетико" (Испания), "Байер" (Германия), "Локомотив" (Россия)
Группа E: "Ливерпуль" (Англия), "Наполи" (Италия), "Зальцбург" (Австрия), "Генк" (Бельгия)
Группа F: "Барселона" (Испания), "Боруссия" Д (Германия), "Интер" (Италия), "Славия" (Чехия)
Группа G: "Зенит" (Россия), "Бенфика" (Португалия), "Лион" (Франция), РБ "Лейпциг" (Германия)
Группа H: "Челси" (Англия), "Аякс" (Нидерланды), "Валенсия" (Испания), "Лилль" (Франция)
И последняя команда - "Галатасарай" отправился в группу к ПСЖ, "Реалу" и "Галатасараю".
"Црвена Звезда" в одной группе с "Баварией", "Тоттенхэмом" и "Олимпиакосом".
Группа Е: "Ливерпуль", "Наполи", "Зальцбург" и тут же оказывается "Генк".
"Лилль" идет к "Челси", "Аяксу" и "Валенсии".
"Славия" попадает туда, где точно не выживет - "Барселона", "Боруссия" и "Интер".
Российский "Локомотив" отправился в группу к "Юве", "Атлетико" и "Байеру".
Группа G: "Зенит", "Бенфика", "Лион" и теперь РБ "Лейпциг".
И сразу выпадает последний соперник для "Шахтера". Это итальянская "Аталанта". Она присоединяется к "горнякам", "Ман Сити" и "Динамо" Загреб.
Начинается жеребьевка четвертой корзины.
Лучшим нападающим предыдущего розыгрыша ЛЧ признан Лионель Месси.
И группа G - "Зениту" и "Бенфике" достается "Лион".
"Брюгге" попадает в группу А к ПСЖ и "Реалу".
Еще один соперник для "Шахтера"! В группу к "горнякам" и "Ман Сити" попадает "Динамо" Загреб.
Группа В: "Бавария", "Тоттенхэм" и "Олимпиакос"
"Зальцбург" - к "Ливерпулю" и "Наполи".
"Валенсия" попала в группу Н к "Челси" и "Аяксу".
Группа D: "Ювентус", "Атлетико" и теперь "Байер".
"Интер" отправляется к "Барселоне" и "Боруссии"!
Жеребьевка третьей корзины!
А Френки де Йонг тем временем признан лучшим полузащитником прошлого розыгрыша ЛЧ.
И "Атлетико" идет в группу к "Юве".
"Наполи" попал в группу к "Ливерпулю". Команды играли на групповой стадии в прошлом сезоне.
"Шахтер" попадает в группу к "Манчестер Сити! Опять!!! В третий раз подряд.
"Реал" - в группе А, там уже был ПСЖ.
"Бенфика" - в одной группе с "Зенитом".
"Боруссия" Дортмунд попадает в группу к "Барселоне".
"Аякс" - в группе Н с "Челси".
"Тоттенхэм" отправился в группу В к "Баварии".
Вторая корзина! Здесь "Шахтер".
Распределили команды первой корзины по группам, тепеь время вручить награду. Вирджил ван Дейк признан лучшим защитником прошлого розыгрыша ЛЧ.
В группу G попадает "Зенит", а в группу Н - "Челси".
"Барселона" - в группе F.
"Ювентус" оказался в группе D, "Ливерпуль" - в группе Е.
Бавария - в группе В, а "Ман Сити" - в группе С.
В группу А попадает ПСЖ.
Итак, первая корзина!
А теперь начинается жеребьевка. После первой корзины будет вручена еще одна награда. Джорджио Маркетти вышел на сцену.
Голкипер "Ливерпуля" Алиссон признан лучшим вратарем прошлого розыгрыша ЛЧ.
Помогать Снейдеру будет экс-голкипер Петр Чех, который выигрывал Лигу чемпионов с "Челси".
Победитель ЛЧ в составе "Интера" Уэсли Снейдер, который недавно завершил карьеру, будет принимать участие в жеребьевке.
Хамит Алтынтоп - амбассадор финала ЛЧ-2020 - вынес на сцену кубок Лиги чемпионов.
Эрик Кантона получает награду президента УЕФА.
В Шахтере смотрят жеребьевку всей командой:
Церемония жеребьевки начинается! Ведущие уже поприветствовали присутствующих.
На жеребьевке будут присутствовать звезды футбола
Список корзин:
Первая корзина: "Ливерпуль" (Англия), "Челси" (Англия), "Барселона" (Испания), "Манчестер Сити" (Англия), "Ювентус" (Италия), "Бавария" (Германия), ПСЖ (Франция), "Зенит" (Россия);
Вторая корзина: "Реал" (Испания), "Атлетико" (Испания), "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Наполи" (Италия), "Шахтер" (Донецк, Украина), "Тоттенхэм" (Англия), "Аякс" (Нидерланды), "Бенфика" (Португалия);
Третья корзина: "Лион" (Франция), "Байер" (Германия), "Зальцбург" (Австрия), "Олимпиакос" (Греция), "Брюгге" (Бельгия), "Валенсия" (Испания), "Интер" (Италия), "Динамо" (Загреб, Хорватия);
Четвертая корзина: "Локомотив" (Москва, Россия), "Генк" (Бельгия), "Галатасарай" (Турция), "РБ Лейпциг" (Германия), "Славия" (Чехия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Аталанта" (Италия), "Лилль" (Франция).
Прогноз на жеребьевку от футболистов "Шахтера".
Футболисты «Шахтера» спрогнозировали результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. С кем совпадает ваше мнение?— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 29 августа 2019 г.
Все наши возможные соперники: https://t.co/QMMRkr07BV.
Некоторые игроки и главный тренер отказались от прогнозов на удачу. pic.twitter.com/IRsErGbgz6
Виновник торжества - трофей Лиги чемпионов.
🚨 2-HOUR WARNING 🚨#UCLdrawpic.twitter.com/gxFFxlxAxV— #UCLdraw (@ChampionsLeague) 29 августа 2019 г.
А вот и новый мяч для группового этапа подоспел.
✨ Introducing the official 2019/20 #UCL group stage match ⚽️ by @adidasfootball! 🔥🔥🔥— #UCLdraw (@ChampionsLeague) 29 августа 2019 г.
🔜 #UCLdrawpic.twitter.com/VosSapDXc6
Ведущими будут журналистка BBCSport Рашмин Чудхури и экс-глава пресс-службы УЕФА Педро Пинто.
Для журналистки это будет третья церемония. В 2017-м году она стала знаменитой, когда тогдашний наставник "Арсенала" Арсен Венгер назвал ее "больной". Француз мотивировал свое шуточное высказывание тем, что Чудхури болеет за "Тоттенхэм".
📍 Монако, Grimaldi Forum. Работа кипит! 💪— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 29 августа 2019 г.
Онлайн #жеребьевкаЛЧ ➡️ https://t.co/vxA2xm3ozepic.twitter.com/vVzIE5flT6
🌅 Этот день настал! 🌅— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 29 августа 2019 г.
🎲 Жеребьевка группового этапа #ЛигаЧемпионов! 🤩
ℹ️ Монако, 18:00 СЕТ
Корзины, процедура, онлайн 👉 https://t.co/vxA2xm3ozepic.twitter.com/gLOmsBGMuv
Ранее квалификацию Лиги чемпионов не сумело преодолеть киевское "Динамо", уступив по итогам двух поединков "Брюгге" (0:1, 3:3). Стоит отметить, что результаты жеребьевки будут также применяться для формирования групп в Юношеской Лиге УЕФА.