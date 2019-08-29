Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн и итоги

Своих соперников по групповому этапу узнал в том числе донецкий "Шахтер".

В четверг, 29 августа, в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.

УНИАН вел онлайн-трансляцию жеребьевки группового этапа ЛЧ.

На групповом этапе выступят 32 команды.

Украину на этой стадии представит чемпион Украины - донецкий "Шахтер", который попал во вторую корзину из четырех. При этом "горняки" не могли попасть в одну группу с клубами из России, а также представителями второй корзины.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов

Онлайн-трансляция

И последнее. Вирджил ван Дейк признан лучшим футболистом прошедшего сезона по версии УЕФА.

Итоги жеребьевки

Группа А: ПСЖ (Франция), "Реал" (Испания), "Брюгге" (Бельгия), "Галатасарай" (Турция)

Группа B: "Бавария" (Германия), "Тоттенхэм" (Англия), "Олимпиакос" (Греция), "Црвена Звезда" (Сербия)

Группа C: "Манчестер Сити" (Англия), "Шахтер" (Украина), "Динамо" Загреб (Хорватия), "Аталанта" (Италия)

Группа D: "Ювентус" (Италия), "Атлетико" (Испания), "Байер" (Германия), "Локомотив" (Россия)

Группа E: "Ливерпуль" (Англия), "Наполи" (Италия), "Зальцбург" (Австрия), "Генк" (Бельгия)

Группа F: "Барселона" (Испания), "Боруссия" Д (Германия), "Интер" (Италия), "Славия" (Чехия)

Группа G: "Зенит" (Россия), "Бенфика" (Португалия), "Лион" (Франция), РБ "Лейпциг" (Германия)

Группа H: "Челси" (Англия), "Аякс" (Нидерланды), "Валенсия" (Испания), "Лилль" (Франция)

И последняя команда - "Галатасарай" отправился в группу к ПСЖ, "Реалу" и "Галатасараю".

"Црвена Звезда" в одной группе с "Баварией", "Тоттенхэмом" и "Олимпиакосом".

Группа Е: "Ливерпуль", "Наполи", "Зальцбург" и тут же оказывается "Генк".

"Лилль" идет к "Челси", "Аяксу" и "Валенсии".

"Славия" попадает туда, где точно не выживет - "Барселона", "Боруссия" и "Интер".

Российский "Локомотив" отправился в группу к "Юве", "Атлетико" и "Байеру".

Группа G: "Зенит", "Бенфика", "Лион" и теперь РБ "Лейпциг".

И сразу выпадает последний соперник для "Шахтера". Это итальянская "Аталанта". Она присоединяется к "горнякам", "Ман Сити" и "Динамо" Загреб.

Начинается жеребьевка четвертой корзины.

Лучшим нападающим предыдущего розыгрыша ЛЧ признан Лионель Месси.

И группа G - "Зениту" и "Бенфике" достается "Лион".

"Брюгге" попадает в группу А к ПСЖ и "Реалу".

Еще один соперник для "Шахтера"! В группу к "горнякам" и "Ман Сити" попадает "Динамо" Загреб.

Группа В: "Бавария", "Тоттенхэм" и "Олимпиакос"

"Зальцбург" - к "Ливерпулю" и "Наполи".

"Валенсия" попала в группу Н к "Челси" и "Аяксу".

Группа D: "Ювентус", "Атлетико" и теперь "Байер".

"Интер" отправляется к "Барселоне" и "Боруссии"!

Жеребьевка третьей корзины!

А Френки де Йонг тем временем признан лучшим полузащитником прошлого розыгрыша ЛЧ.

И "Атлетико" идет в группу к "Юве".

"Наполи" попал в группу к "Ливерпулю". Команды играли на групповой стадии в прошлом сезоне.

"Шахтер" попадает в группу к "Манчестер Сити! Опять!!! В третий раз подряд.

"Реал" - в группе А, там уже был ПСЖ.

"Бенфика" - в одной группе с "Зенитом".

"Боруссия" Дортмунд попадает в группу к "Барселоне".

"Аякс" - в группе Н с "Челси".

"Тоттенхэм" отправился в группу В к "Баварии".

Вторая корзина! Здесь "Шахтер".

Распределили команды первой корзины по группам, тепеь время вручить награду. Вирджил ван Дейк признан лучшим защитником прошлого розыгрыша ЛЧ.

В группу G попадает "Зенит", а в группу Н - "Челси".

"Барселона" - в группе F.

"Ювентус" оказался в группе D, "Ливерпуль" - в группе Е.

Бавария - в группе В, а "Ман Сити" - в группе С.

В группу А попадает ПСЖ.

Итак, первая корзина!

А теперь начинается жеребьевка. После первой корзины будет вручена еще одна награда. Джорджио Маркетти вышел на сцену.

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон признан лучшим вратарем прошлого розыгрыша ЛЧ.

Помогать Снейдеру будет экс-голкипер Петр Чех, который выигрывал Лигу чемпионов с "Челси".

Победитель ЛЧ в составе "Интера" Уэсли Снейдер, который недавно завершил карьеру, будет принимать участие в жеребьевке.

Хамит Алтынтоп - амбассадор финала ЛЧ-2020 - вынес на сцену кубок Лиги чемпионов.

Эрик Кантона получает награду президента УЕФА.

В Шахтере смотрят жеребьевку всей командой:

Церемония жеребьевки начинается! Ведущие уже поприветствовали присутствующих.

На жеребьевке будут присутствовать звезды футбола

Список корзин:

Первая корзина: "Ливерпуль" (Англия), "Челси" (Англия), "Барселона" (Испания), "Манчестер Сити" (Англия), "Ювентус" (Италия), "Бавария" (Германия), ПСЖ (Франция), "Зенит" (Россия);

Вторая корзина: "Реал" (Испания), "Атлетико" (Испания), "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Наполи" (Италия), "Шахтер" (Донецк, Украина), "Тоттенхэм" (Англия), "Аякс" (Нидерланды), "Бенфика" (Португалия);

Третья корзина: "Лион" (Франция), "Байер" (Германия), "Зальцбург" (Австрия), "Олимпиакос" (Греция), "Брюгге" (Бельгия), "Валенсия" (Испания), "Интер" (Италия), "Динамо" (Загреб, Хорватия);

Четвертая корзина: "Локомотив" (Москва, Россия), "Генк" (Бельгия), "Галатасарай" (Турция), "РБ Лейпциг" (Германия), "Славия" (Чехия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Аталанта" (Италия), "Лилль" (Франция).

Прогноз на жеребьевку от футболистов "Шахтера".

Футболисты «Шахтера» спрогнозировали результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. С кем совпадает ваше мнение?



Все наши возможные соперники: https://t.co/QMMRkr07BV.



Некоторые игроки и главный тренер отказались от прогнозов на удачу. pic.twitter.com/IRsErGbgz6 — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 29 августа 2019 г.

Виновник торжества - трофей Лиги чемпионов.

А вот и новый мяч для группового этапа подоспел.

Ведущими будут журналистка BBCSport Рашмин Чудхури и экс-глава пресс-службы УЕФА Педро Пинто.

Для журналистки это будет третья церемония. В 2017-м году она стала знаменитой, когда тогдашний наставник "Арсенала" Арсен Венгер назвал ее "больной". Француз мотивировал свое шуточное высказывание тем, что Чудхури болеет за "Тоттенхэм".

Ранее квалификацию Лиги чемпионов не сумело преодолеть киевское "Динамо", уступив по итогам двух поединков "Брюгге" (0:1, 3:3). Стоит отметить, что результаты жеребьевки будут также применяться для формирования групп в Юношеской Лиге УЕФА.