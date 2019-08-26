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Шахтер объявил о подписании украинского полузащитника

22:12, 26 августа 2019
Футбол
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Владислав Вакула подписал пятилетний контракт / фото: ФК Мариуполь

Об этом сообщает официальный сайт "горняков".

Соглашение с 20-летним футболистом рассчитано на пять лет.

До конца текущего сезона Вакула будет играть за "Мариуполь" на правах аренды.

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Отметим, что в матче "Шахтер" - "Мариуполь", который состоялся 25 августа и завершился победой "горняков" со счетом 5:1, Вакула стал автором единственного гола своей команды.

Полузащитник выступает за мариупольцев с 2018 года. Ранее он играл за "Сталь" из Каменского.

УНИАН ранее также сообщал о том, что итальянская "Рома" ведет переговоры с "Шахтером" по трансферу Тайсона.

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Теги: #Шахтер#УПЛ#трансферы#ФК Мариуполь#Владислав Вакула