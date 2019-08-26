Шахтер объявил о подписании украинского полузащитника
22:12, 26 августа 2019Футбол
123 0
Владислав Вакула стал игроком донецкого клуба, но продолжит выступать за "Мариуполь".
Владислав Вакула подписал пятилетний контракт / фото: ФК Мариуполь
Донецкий "Шахтер" подписал контракт с полузащитником "Мариуполя" Владиславом Вакулой.
Об этом сообщает официальный сайт "горняков".
Соглашение с 20-летним футболистом рассчитано на пять лет.
До конца текущего сезона Вакула будет играть за "Мариуполь" на правах аренды.
Читайте такжеПятая подряд победа: Шахтер издевательски обыграл Мариуполь в УПЛ
Отметим, что в матче "Шахтер" - "Мариуполь", который состоялся 25 августа и завершился победой "горняков" со счетом 5:1, Вакула стал автором единственного гола своей команды.
Полузащитник выступает за мариупольцев с 2018 года. Ранее он играл за "Сталь" из Каменского.
УНИАН ранее также сообщал о том, что итальянская "Рома" ведет переговоры с "Шахтером" по трансферу Тайсона.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter