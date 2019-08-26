"Не хватало терпения": Луческу назвал важную ошибку Динамо (видео)

Румынский тренер сравнил, как работают с молодежью в "Шахтере" и "Динамо".

Бывший главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу заявил, что ошибкой "Динамо" является то, что в киевском клубе не умеют работать с молодежью.

Об этом Луческу сказал в интервью "Профутболу".

"Это нормально, когда молодежь делает ошибки. Но не надо их сразу выбрасывать из состава. Надо дать им возможность набить шишки. Объяснять, что они делают не так. У "Динамо", как и у "Шахтера" классная академия, из которой ежегодно выходят очень хорошие игроки. Разница в том, что в "Шахтере" знают, как покрыть период от 19 до 21 года. А в "Динамо" не знают", - сказал Луческу.

Читайте также"Должен нести ответственность": Луческу раскритиковал бывшего главного тренера Шахтера Фонсеку

Румынский тренер считает, что у киевского клуба не хватает терпения для работы с молодежью:

"Динамо" тоже приобретало многих молодых футболистов. И у них не хватало терпения работать с ними. С Андре, с Гильерме. Им давали 3-4 матча и после того аут. Мы же в "Шахтере" имели это терпение. Мы давали им возможность играть 10-15-20 минут. И ждали по полгода, по году, пока они не становились очень хорошими профессионалами. Мы с ними делали результат, и затем большие клубы забирали их".

Луческу отметил, что в клубе все должно происходить согласованно:

"Никогда не будет порядка, когда у президента одна философия, а у тренера - другая. Президенту нужно выбрать тренера с той же философией, чтобы он передавал ее футболистам. Нужно всем идти в одном направлении, а не бросаться со стороны в сторону. Тогда вы построите команду на долгие годы вперед".

УНИАН ранее также сообщал о том, что Игорь Суркис оценил комплектацию "Динамо" в новом сезоне.