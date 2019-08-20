"Не рассматриваем предложения продажи": Суркис оценил комплектацию Динамо в новом сезоне

Президент киевлян доволен набором игроков и рассчитывает на тех, кто ушел в аренду.

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что его устраивает нынешний подбор игроков команды, а также отметил, что в будущем клуб рассчитывает на молодых футболистов, которые выступают в аренде.

Руководитель клуба поделился мыслями в интервью Football Hub.

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"Команда и в прошлом сезоне была укомплектована, но было огромное количество травм. Сейчас все хорошо. Соль, Беседин, Родригеса взяли. Три нападающих. Супрягу и Русина отдали в аренду. Русин забивает, дай бог, чтобы он вернулся забивным нападающим в "Динамо", как и Супряга. Потому что на них всех мы рассчитываем. Мы не рассматриваем предложения продажи. По Булеце также.

Говорить, что на некоторые позиции можно было бы более качественных игроков пригласить... Возможно. Есть игроки классом выше, чем в "Динамо". Но сегодня те игроки, которые есть, их квалификация, мне казалось, позволяли пройти такую команду, как "Брюгге", - отметил Суркис.

Ранее пост главного тренера киевлян покинул Александр Хацкевич, а вместо него был назначен Алексей Михайличенко. Динамовцы по сумме двух встреч с "Брюгге" (0:1, 3:3) покинули квалификацию Лиги чемпионов и продолжат борьбу в группе Лиги Европы.

УНИАН ранее сообщал, что легионер "Динамо" перенес операцию.