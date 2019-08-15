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Отказался пить виски: экс-чемпион UFC Макгрегор ударил пожилого посетителя паба (видео)

20:14, 15 августа 2019
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Конор Макгрегор / REUTERS

Видео ситуации, которая произошла 6 апреля, опубликовал портал TMZ Sports.

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Макгрегор в компании друзей посетил заведение Marble Arch Pub, в котором вел себя очень шумно и начал заказывать всем виски Proper Twelve. Cтоит отметить, что данной маркой владеет сам Конор.

Один из пожилых посетителей паба несколько раз отказался пить алкоголь от Макгрегора, на что боец отреагировал неадекватно и нанес удар по голове незнакомцу. Друзья сразу вытащили спортсмена из бара.

Полиция уже получила запись инцидента и начала расследование.

УНИАН ранее сообщал, что Макгрегор был арестован за грабеж и хулиганство

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Теги: #UFC#Конор МакГрегор