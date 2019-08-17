УПЛ: Десна и Колос завершили матч без голов (видео)

Команды сыграли вничью.

В субботу, 17 августа, черниговская "Десна" принимала на своем поле "Колос" в рамках 4-го тура украинской Премьер-лиги.

Команды завершили поединок без голов - 0:0.

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В первом тайме самый опасный момент удалось создать "Десне": сначала удар Артема Фаворова отразил голкипер, а на добивании первым был Филиппов, который угодил в перекладину.

Во втором тайме активнее шли вперед хозяева, но распечатать ворота Яшкова так и не удалось.

"Десна" - "Колос" - 0:0

"Десна": Паст, Д. Фаворов, Имереков, Гитченко, Мостовой, А. Фаворов, Огиря, Кузик (Картушов, 69), Богданов (Дегтярев, 70), Калитвинцев, Филиппов

"Колос": Яшков, Сахневич, Гавриш (Парамонов, 20, Рябов, 50), Максименко, Черноморец, Задоя, Морозко, Милько, Смирный (Костышин, 76), Лысенко, Нехтий

Предупреждения: Д. Фаворов, Гитченко, Мостовой, Богданов, Огиря - Максименко, Милько

Таким образом, "Десна" набрала семь очков и разместилась на третьем месте в турнирной таблице. "Колос" с аналогичным количеством очков идет следом.

УНИАН ранее сообщал, что "Ворскла" и "Днепр-1" не определили победителя.