УПЛ: Ворскла и Днепр-1 не определили победителя

Команды обменялись голами.

В субботу, 17 августа, 4-й тур украинской Премьер-лиги открыл матч в Полтаве, где "Ворскла" принимала новичка элитного дивизиона - СК "Днепр-1".

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В первом тайме команды обменялись моментами Петровича и Коркишко - первый проверил на прочность каркас ворот днепрян, а второй протолкнул мяч через голкипера "Ворсклы", но не попал по воротам.

Практически сразу после перерыва Чичиков вывел днепрян вперед, замкнув на дальней штанге подачу от Шаповала. Тем не менее, полтавчане быстро восстановили равновесие. Пердута забросил мяч в штрафную, а Коломоец ушел от защитника и нанес точный удар.

"Ворскла" - "Днепр-1" - 1:1

Голы: Коломоец, 54 - Чичиков, 50

"Ворскла": Ткаченко, Пердута, Чеснаков, Мартыненко, Кане, Петрович, Габелок, Шехич (Ребенок, 70), Луизао (Стрижак, 46), Артур, Коломоец

"Днепр-1": Клищук, Лопыренок (Сафронов, 30), Гуйе, Логинов, Шаповал, Кравченко, Когут (Назаренко, 76), Чичиков, Вакулко, Коркишко (Булеца, 66), Кулиш

Предупреждения: Шехич, Пердута, Чеснаков, Стрижак - Коркишко, Когут, Гуйе

Удаление: Кравченко, 90 (неспортивное поведение)

"Днепр-1" набрал пять очков после четырех туров и занимает шестое место в турнирной таблице. В активе "Ворсклы" - четыре очка и восьмая строчка.

УНИАН ранее сообщал, что "Динамо" назначило Алексея Михайличенко новым главным тренером.