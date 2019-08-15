"Делал все, чтобы показать свой уровень": Лунин доволен, что покинул Реал

Украинец надеется получать игровую практику в "Вальядолиде".

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин поделился эмоциями после перехода из мадридского "Реала" в "Вальядолид" на правах аренды.

Украинца цитирует издание Marca.

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"Я провел хорошую предсезонную подготовку и нахожусь в оптимальной физической форме перед стартом нового розыгрыша чемпионата Испании в воскресенье.

В "Леганесе" у меня был серьезный конкурент за место в основе, но здесь может быть еще сложнее. Я не боюсь этого, ведь конкуренция поможет прогрессировать.

Только тренеры "Реала" решают, кто уходит или остается. Я делал все, чтобы показать свой уровень, но мне нужна игровая практика. Рад, что оказался в "Вальядолиде", - отметил Лунин.

В первом матче нового сезона Ла Лиги "Вальядолид" встретится с "Бетисом" 18 августа. Лунин проведет в аренде весь сезон.

УНИАН ранее сообщал, что Лунин вошел в топ-40 молодых футболистов мира.