Вратарь сборной Украины вошел в топ-40 лучших молодых футболистов мира
Голкипер мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин вошел в список самых талантливых футболистов мира в возрасте до 20 лет.
Рейтинг, который представило итальянское издание La Gazzetta dello Sport, был опубликован на сайте Givemesport.com.
Украинец расположился на 34-й строчке списка.
В первую тройку вошли вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо, защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт и полузащитник "Байера" Кай Хаверц.
Топ-5 рейтинга игроков U-20
1. Джейдон Санчо ("Боруссия" Д)
2. Маттейс де Лигт ("Ювентус")
3. Кай Хавертц ("Байер")
4. Винисиус Жуниор ("Реал")
5. Жоау Фелиш ("Атлетико")...
34. Андрей Лунин ("Реал").
Лунин принадлежит "Реалу", а прошлый сезон провел на правах аренды в "Леганесе". По итогам чемпионата мира-2019 U-20 украинец был признан лучшим голкипером турнира.
УНИАН ранее сообщал, что Лунин рассказал, сколько денег тратит за месяц.