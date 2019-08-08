Вратарь сборной Украины вошел в топ-40 лучших молодых футболистов мира

Журналисты считают, что Андрея Лунина ждет большое будущее.

Голкипер мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин вошел в список самых талантливых футболистов мира в возрасте до 20 лет.

Рейтинг, который представило итальянское издание La Gazzetta dello Sport, был опубликован на сайте Givemesport.com.

Украинец расположился на 34-й строчке списка.

В первую тройку вошли вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо, защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт и полузащитник "Байера" Кай Хаверц.

Топ-5 рейтинга игроков U-20

1. Джейдон Санчо ("Боруссия" Д)

2. Маттейс де Лигт ("Ювентус")

3. Кай Хавертц ("Байер")

4. Винисиус Жуниор ("Реал")

5. Жоау Фелиш ("Атлетико")...

34. Андрей Лунин ("Реал").

Лунин принадлежит "Реалу", а прошлый сезон провел на правах аренды в "Леганесе". По итогам чемпионата мира-2019 U-20 украинец был признан лучшим голкипером турнира.

УНИАН ранее сообщал, что Лунин рассказал, сколько денег тратит за месяц.